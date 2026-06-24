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ГБР проверяет информацию о возможных неправомерных действиях в штурмовом полку «Скала»

14:28, 24 июня 2026
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Проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление объективной картины событий, проверку достоверности обнародованных фактов, а также выяснение всех обстоятельств, изложенных в журналистском материале.
ГБР проверяет информацию о возможных неправомерных действиях в штурмовом полку «Скала»
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Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможных неправомерных действий в отношении военнослужащих штурмового полка «Скала».

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Как сообщили в ведомстве, в журналистских материалах речь идет о возможном применении насилия, превышении служебных полномочий и других нарушениях со стороны отдельных должностных лиц подразделения.

В Бюро сообщили, что с целью проверки изложенных сведений следователи ГБР внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения и повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление объективной картины событий, проверку достоверности обнародованных фактов, а также выяснение всех обстоятельств, изложенных в журналистском материале.

В ГБР указали, что по результатам расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастность которых к возможным правонарушениям будет установлена.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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ГБР военнослужащие

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