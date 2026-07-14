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ЕС изменил правила для авиапассажиров: что нужно знать перед путешествиями

19:21, 14 июля 2026
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Новые правила будут распространяться на все рейсы, вылетающие из аэропортов стран ЕС, а также на рейсы, прибывающие в Евросоюз и выполняемые авиакомпаниями, зарегистрированными в странах блока.
ЕС изменил правила для авиапассажиров: что нужно знать перед путешествиями
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Совет Европейского союза официально одобрил пакет реформ, который расширяет права авиапассажиров. Документ ранее поддержал Европейский парламент. Новые правила должны вступить в силу в середине 2027 года. Они будут распространяться на все рейсы, вылетающие из аэропортов стран ЕС, а также на рейсы, прибывающие в Евросоюз и выполняемые авиакомпаниями, зарегистрированными в странах блока.

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Одним из ключевых изменений станет право детей в возрасте до 14 лет бесплатно сидеть рядом с родителями или сопровождающими лицами. Такое же право получат беременные женщины и пассажиры с ограниченной мобильностью, которые путешествуют с сопровождением.

Также авиакомпании будут обязаны бесплатно исправлять ошибки в написании имен пассажиров в билетах. После прохождения регистрации пассажиры смогут получать бумажные посадочные талоны без дополнительной оплаты.

Новые правила предусматривают и изменения в отношении информации о багаже. Авиакомпании, посредники и платформы для бронирования билетов должны будут по умолчанию показывать стоимость билета вместе с ценой перевозки ручной клади.

Кроме того, пассажиры, которые пропустили первый сегмент билета туда и обратно, смогут воспользоваться обратным рейсом без штрафов или дополнительных санкций.

Автоматическое возмещение также будут получать пассажиры, которых из-за изменения условий перевозки пересадили в более низкий класс обслуживания, чем тот, который был забронирован при покупке билета.

Порядок компенсаций в случае задержки или отмены рейсов существенно не изменится. Пассажиры будут иметь право на компенсацию, если рейс задержался как минимум на три часа и ответственность за это несет авиакомпания. В то же время перевозчики не будут отвечать за инциденты, связанные с агрессивным поведением пассажиров, неблагоприятными погодными условиями, стихийными бедствиями или забастовками работников аэропортов либо наземного обслуживания.

Новые правила также упростят процедуру подачи заявлений на компенсацию. Авиакомпании должны будут предоставлять информацию о правах пассажиров в письменной форме в течение 96 часов после завершения путешествия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после более чем десяти лет переговоров представители Европарламента и Совета ЕС достигли предварительной договоренности об обновлении правил защиты прав авиапассажиров. Окончательное решение должны принять обе институции.

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Европа туризм авиация

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