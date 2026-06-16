Бесплатная ручная кладь до 7 кг и компенсация до 600 евро — как ЕС меняет правила для авиапассажиров

В ЕС планируют запретить авиакомпаниям взимать плату за ручную кладь.

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После более чем десяти лет переговоров представители Европарламента и Совета ЕС достигли предварительной договоренности об обновлении правил защиты прав авиапассажиров. Окончательное решение должны принять обе институции, сообщает NL Times.

Ручная кладь без доплат

Согласно договоренности, пассажиры смогут без дополнительной оплаты брать на борт:

личную вещь размером до 40 × 30 × 15 см;

небольшой чемодан на колесах весом до 7 кг.

В то же время авиакомпаниям разрешат предлагать более дешевые тарифы для пассажиров, которые добровольно согласятся путешествовать без ручной клади.

Компенсации за задержки рейсов

Право на компенсацию за задержку рейса не менее чем на три часа планируют сохранить. Ее размер составит от 250 до 600 евро в зависимости от расстояния полета.

Авиакомпании смогут уменьшать сумму компенсации, если предложат пассажиру альтернативный маршрут.

Компенсация не будет выплачиваться в случаях чрезвычайных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Среди них — война, стихийные бедствия, сложные погодные условия или забастовки работников аэропортов.

Дополнительные гарантии для пассажиров

Новые правила предусматривают, что авиакомпании будут обязаны бесплатно размещать рядом взрослого и ребенка до 14 лет, путешествующих вместе.

Также аналогичные гарантии будут распространяться на пассажиров с инвалидностью, людей с ограниченной мобильностью и беременных женщин.

Отдельно планируется сделать бесплатными исправление орфографических ошибок в данных пассажира и получение печатного посадочного талона.

Дальнейшие шаги

Европарламент и Совет ЕС должны отдельно утвердить достигнутую договоренность. Если процесс пройдет без задержек, новые правила могут вступить в силу в 2027 году.

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