Безкоштовна ручна поклажа до 7 кг і компенсації до 600 євро – як ЄС змінює правила для авіапасажирів

У ЄС планують заборонити авіакомпаніям брати плату за ручну поклажу.

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Після більш ніж десяти років переговорів представники Європарламенту та Ради ЄС досягли попередньої домовленості щодо оновлення правил захисту прав авіапасажирів. Остаточне рішення мають ухвалити обидві інституції, повідомляє NL Times.

Ручна поклажа без доплат

Згідно з домовленістю, пасажири зможуть без додаткової оплати брати на борт:

особисту річ розміром до 40 × 30 × 15 см;

невелику валізу на колесах вагою до 7 кг.

Водночас авіакомпаніям дозволять пропонувати дешевші тарифи для пасажирів, які добровільно погодяться подорожувати без ручної валізи.

Компенсації за затримки рейсів

Право на компенсацію за затримку рейсу щонайменше на три години планують зберегти. Її розмір становитиме від 250 до 600 євро залежно від відстані польоту.

Авіакомпанії зможуть зменшувати суму компенсації, якщо запропонують пасажиру альтернативний маршрут.

Компенсація не виплачуватиметься у випадках надзвичайних обставин, які не залежать від перевізника. Серед них — війна, стихійні лиха, складні погодні умови або страйки працівників аеропортів.

Додаткові гарантії для пасажирів

Нові правила передбачають, що авіакомпанії зобов’яжуть безкоштовно розміщувати поруч дорослого та дитину до 14 років, які подорожують разом.

Також аналогічні гарантії стосуватимуться пасажирів з інвалідністю, людей з обмеженою мобільністю та вагітних жінок.

Окремо планується зробити безкоштовними виправлення орфографічних помилок у даних пасажира та отримання друкованого посадкового талона.

Подальші кроки

Європарламент і Рада ЄС мають окремо затвердити досягнуту домовленість. Якщо процес пройде без затримок, нові правила можуть набути чинності у 2027 році.

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