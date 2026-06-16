Голову райсуду Полтави Наталію Крючко звільнили за позапроцесуальне спілкування з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в справах

ВРП підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді Наталію Крючко.

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Вища рада правосуддя звільнила Наталію Крючко з посади судді Подільського районного суду міста Полтави на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Підставою для звільнення стало рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 17 листопада 2025 року, якою суддю притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Матеріали щодо дисциплінарної відповідальності судді Крючко надійшли до Вищої ради правосуддя за скаргою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У скарзі йшлося про факти позапроцесуального спілкування судді, що могло свідчити про втручання в діяльність суду та порушення принципів неупередженості.

Дисциплінарна палата встановила в діях судді Наталії Крючко склади дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 3 та 6 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, йшлося про допущення поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, а також про неповідомлення Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадки втручання в діяльність судді.

За висновком палати, суддя мала позапроцесуальні контакти: обговорювала матеріали цивільної справи з адвокатом, а також справу про адміністративне правопорушення — із суддями Полтавського апеляційного суду. Такі дії, на думку дисциплінарного органу, свідчать про свідоме, упереджене та умисне порушення норм суддівської етики, викликають обґрунтовані сумніви в неупередженості судді та підривають суспільну довіру до суду.

Вища рада правосуддя підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді.

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