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Голову райсуду Полтави Наталію Крючко звільнили за позапроцесуальне спілкування з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в справах

15:21, 16 червня 2026
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ВРП підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді Наталію Крючко.
Голову райсуду Полтави Наталію Крючко звільнили за позапроцесуальне спілкування з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в справах
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Вища рада правосуддя звільнила Наталію Крючко з посади судді Подільського районного суду міста Полтави на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

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Підставою для звільнення стало рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 17 листопада 2025 року, якою суддю притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Матеріали щодо дисциплінарної відповідальності судді Крючко надійшли до Вищої ради правосуддя за скаргою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У скарзі йшлося про факти позапроцесуального спілкування судді, що могло свідчити про втручання в діяльність суду та порушення принципів неупередженості.

Дисциплінарна палата встановила в діях судді Наталії Крючко  склади дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 3 та 6 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, йшлося про допущення поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, а також про неповідомлення Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадки втручання в діяльність судді.

За висновком палати, суддя мала позапроцесуальні контакти: обговорювала матеріали цивільної справи з адвокатом, а також справу про адміністративне правопорушення — із суддями Полтавського апеляційного суду. Такі дії, на думку дисциплінарного органу, свідчать про свідоме, упереджене та умисне порушення норм суддівської етики, викликають обґрунтовані сумніви в неупередженості судді та підривають суспільну довіру до суду.

Вища рада правосуддя підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді.

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суд суддя НАБУ САП Полтава звільнення ВРП

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Публікації
Голову райсуду Полтави Наталію Крючко звільнили за позапроцесуальне спілкування з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в справах

ВРП підтримала висновки Дисциплінарної палати та ухвалила рішення про звільнення судді Наталію Крючко.

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