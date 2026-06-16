Мобілізований працівник у звітності: чому його плутають із працівником у відпустці без збереження зарплати

Через особливості звітності мобілізовані працівники без виплат інколи відображаються як такі, що перебувають у відпустці без збереження зарплати, хоча юридично це різні підстави відсутності на роботі.

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Після початку повномасштабної війни тисячі працівників були призвані на військову службу. Це створило для роботодавців не лише кадрові труднощі, а й низку питань щодо правильного відображення таких осіб у податковій та пенсійній звітності.

Як пояснює інспекція з питань праці Дніпровської міської ради, одне з найпоширеніших питань стосується того, чому у відомостях про застрахованих осіб мобілізований працівник іноді виглядає так, ніби перебуває у відпустці без збереження заробітної плати.

Мобілізація не є відпусткою

Мобілізований працівник не перебуває у відпустці за власний рахунок. Його трудові відносини з роботодавцем не припиняються — він увільняється від роботи на підставі призову на військову службу, при цьому за ним зберігаються місце роботи та посада.

Відпустка без збереження заробітної плати оформлюється за заявою працівника, тоді як мобілізація підтверджується повісткою та наказом роботодавця про увільнення від роботи.

Чому виникає плутанина

Причина полягає в особливостях звітності: відсутній окремий код для мобілізованих працівників, які не отримують виплат від роботодавця. У зв’язку з цим програмні системи використовують технічні механізми відображення осіб, які перебувають у трудових відносинах, але не мають нарахованого доходу.

Через це у відомостях про застрахованих осіб можуть з’являтися ознаки, схожі на відпустку без збереження заробітної плати. Водночас юридично та фактично це різні підстави відсутності працівника на роботі.

Як відображати мобілізованого у Додатку 1

Навіть якщо підприємство не здійснює виплат мобілізованому працівнику, його необхідно щомісяця відображати у Додатку 1 Об’єднаної звітності.

Основні правила:

у графі 8 зазначається стандартна категорія застрахованої особи («1» або «2» для осіб з інвалідністю);

у графі 14 вказується кількість календарних днів перебування у трудових відносинах;

графа 13, яка призначена для відпустки без збереження зарплати, не заповнюється.

Відсутність даних у графі 13 є одним із ключових ознак того, що працівник не перебуває у відпустці за власний рахунок.

Відображення у 4ДФ

Якщо мобілізованому працівнику не нараховуються виплати, у Додатку 4ДФ його не показують.

Якщо роботодавець здійснює добровільні виплати, вони вважаються заробітною платою та відображаються з ознакою доходу «101».

Чи потрібно відображати мобілізацію у Додатку 5

Ні. Сам факт призову на військову службу не є кадровою подією для Додатка 5, тому окремо в цьому додатку не зазначається.

Особливості обробки звітності

У звітності Пенсійного фонду мобілізовані працівники без нарахованої заробітної плати можуть потрапляти до переліків осіб, які зовні нагадують працівників у відпустці без збереження зарплати. Це пов’язано з особливостями обробки даних.

Через це роботодавці інколи отримують листи від інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради навіть у випадках, коли порушень немає, а відсутність нарахувань пояснюється мобілізацією працівника.

Правильне відображення мобілізованих працівників у звітності дозволяє уникнути помилок, а також забезпечує коректний облік страхового стажу військовослужбовця і підтвердження його статусу застрахованої особи.

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