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Сезон кліщів у розпалі: де їх можна підхопити, як захиститися та коли терміново йти до лікаря

21:41, 16 червня 2026
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З початком літнього сезону зростає ризик укусів кліщів, тому фахівці пояснили, як правильно діяти після контакту з паразитом і коли необхідна медична допомога.
Сезон кліщів у розпалі: де їх можна підхопити, як захиститися та коли терміново йти до лікаря
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Червень є одним із найнебезпечніших періодів щодо активності кліщів. У цей час вони масово зустрічаються не лише в лісах, а й у міських парках, скверах, на дачних ділянках та навіть на прибудинкових територіях. Медики наголошують, що укус кліща може призвести до серйозних захворювань, тому важливо знати правила профілактики та симптоми, які потребують негайного звернення до лікаря.

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Всупереч поширеному міфу, кліщі не падають із дерев. Найчастіше вони перебувають у високій траві, кущах або на низьких гілках і чіпляються до людини чи тварини під час контакту з рослинністю. Особливо уважними варто бути під час відпочинку в парках, лісах, біля водойм та на заміських ділянках.

Як уберегтися від укусу

Фахівці рекомендують дотримуватися простих заходів безпеки:

  • обирати закритий одяг із довгими рукавами та штанинами;
  • заправляти штани у шкарпетки або взуття;
  • носити світлий одяг, на якому легше помітити кліща;
  • використовувати репеленти від кліщів;
  • уникати високої трави та густих заростей;
  • після прогулянки ретельно оглядати тіло, волосся та одяг.

Особливу увагу слід звертати на ділянки за вухами, на шиї, під пахвами, у паховій зоні та під колінами.

Що робити, якщо кліщ присмоктався

Якщо на тілі виявили кліща, який присмоктався, його слід якомога швидше видалити. Найкраще звернутися до медичного закладу. Якщо такої можливості немає, кліща можна обережно витягнути спеціальним пристроєм або пінцетом, захопивши його якомога ближче до шкіри.

Після видалення місце укусу потрібно обробити антисептиком і протягом кількох тижнів спостерігати за самопочуттям.

Коли потрібно негайно звернутися до лікаря

Медична консультація обов'язкова, якщо після укусу з'явилися:

  • почервоніння, яке збільшується навколо місця укусу;
  • висип або характерна кільцеподібна пляма;
  • підвищена температура;
  • головний біль;
  • біль у м'язах чи суглобах;
  • слабкість, озноб або збільшення лімфовузлів.

Такі симптоми можуть свідчити про хворобу Лайма або інші інфекції, які переносять кліщі.

Чому не варто ігнорувати укус

За словами лікарів, раннє виявлення та лікування хвороби Лайма значно підвищує шанси на повне одужання. Саме тому навіть після самостійного видалення кліща рекомендується проконсультуватися з сімейним лікарем, особливо якщо паразит перебував на тілі тривалий час.

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