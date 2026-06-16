Сезон клещей в разгаре: где их можно подхватить, как защититься и когда срочно идти к врачу
Июнь является одним из самых опасных периодов с точки зрения активности клещей. В это время они массово встречаются не только в лесах, но и в городских парках, скверах, на дачных участках и даже на придомовых территориях. Медики подчёркивают, что укус клеща может привести к серьёзным заболеваниям, поэтому важно знать правила профилактики и симптомы, требующие немедленного обращения к врачу.
Вопреки распространённому мифу, клещи не падают с деревьев. Чаще всего они находятся в высокой траве, кустарниках или на низких ветках и цепляются за человека или животное при контакте с растительностью. Особенно внимательными следует быть во время отдыха в парках, лесах, возле водоёмов и на загородных участках.
Как уберечься от укуса
Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры безопасности:
- выбирать закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами;
- заправлять брюки в носки или обувь;
- носить светлую одежду, на которой легче заметить клеща;
- использовать репелленты от клещей;
- избегать высокой травы и густых зарослей;
- после прогулки тщательно осматривать тело, волосы и одежду.
Особое внимание следует уделять участкам за ушами, на шее, под мышками, в паховой области и под коленями.
Что делать, если клещ присосался
Если на теле обнаружили присосавшегося клеща, его следует как можно быстрее удалить. Лучше всего обратиться в медицинское учреждение. Если такой возможности нет, клеща можно осторожно извлечь специальным приспособлением или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком и в течение нескольких недель наблюдать за самочувствием.
Когда нужно немедленно обратиться к врачу
Консультация врача обязательна, если после укуса появились:
- покраснение, которое увеличивается вокруг места укуса;
- сыпь или характерное кольцевидное пятно;
- повышенная температура;
- головная боль;
- боль в мышцах или суставах;
- слабость, озноб или увеличение лимфоузлов.
Такие симптомы могут свидетельствовать о болезни Лайма или других инфекциях, переносчиками которых являются клещи.
Почему не стоит игнорировать укус
По словам врачей, раннее выявление и лечение болезни Лайма значительно повышает шансы на полное выздоровление. Именно поэтому даже после самостоятельного удаления клеща рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом, особенно если паразит находился на теле длительное время.
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