  1. Общество
  2. / В Украине

Сезон клещей в разгаре: где их можно подхватить, как защититься и когда срочно идти к врачу

21:41, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С началом летнего сезона возрастает риск укусов клещей, поэтому специалисты объяснили, как правильно действовать после контакта с паразитом и когда необходима медицинская помощь.
Сезон клещей в разгаре: где их можно подхватить, как защититься и когда срочно идти к врачу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Июнь является одним из самых опасных периодов с точки зрения активности клещей. В это время они массово встречаются не только в лесах, но и в городских парках, скверах, на дачных участках и даже на придомовых территориях. Медики подчёркивают, что укус клеща может привести к серьёзным заболеваниям, поэтому важно знать правила профилактики и симптомы, требующие немедленного обращения к врачу.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Вопреки распространённому мифу, клещи не падают с деревьев. Чаще всего они находятся в высокой траве, кустарниках или на низких ветках и цепляются за человека или животное при контакте с растительностью. Особенно внимательными следует быть во время отдыха в парках, лесах, возле водоёмов и на загородных участках.

Как уберечься от укуса

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры безопасности:

  • выбирать закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами;
  • заправлять брюки в носки или обувь;
  • носить светлую одежду, на которой легче заметить клеща;
  • использовать репелленты от клещей;
  • избегать высокой травы и густых зарослей;
  • после прогулки тщательно осматривать тело, волосы и одежду.

Особое внимание следует уделять участкам за ушами, на шее, под мышками, в паховой области и под коленями.

Что делать, если клещ присосался

Если на теле обнаружили присосавшегося клеща, его следует как можно быстрее удалить. Лучше всего обратиться в медицинское учреждение. Если такой возможности нет, клеща можно осторожно извлечь специальным приспособлением или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.

После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком и в течение нескольких недель наблюдать за самочувствием.

Когда нужно немедленно обратиться к врачу

Консультация врача обязательна, если после укуса появились:

  • покраснение, которое увеличивается вокруг места укуса;
  • сыпь или характерное кольцевидное пятно;
  • повышенная температура;
  • головная боль;
  • боль в мышцах или суставах;
  • слабость, озноб или увеличение лимфоузлов.

Такие симптомы могут свидетельствовать о болезни Лайма или других инфекциях, переносчиками которых являются клещи.

Почему не стоит игнорировать укус

По словам врачей, раннее выявление и лечение болезни Лайма значительно повышает шансы на полное выздоровление. Именно поэтому даже после самостоятельного удаления клеща рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом, особенно если паразит находился на теле длительное время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

клещ советы для здоровья

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Руководителей и их заместителей могут увольнять за личное использование служебного имущества — позиция Верховного Суда

Работник использовал служебный автомобиль не по назначению — Верховный Суд оценил, является ли это основанием для увольнения.

ВСП оставил в силе предупреждение судье ВАКС Виктору Маслову за неконкретизированный запрет на общение

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание на судью ВАКС Виктора Маслова.

Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам

ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи Натальи Крючко.

ВСП отказал в увольнении судьи Ольги Крутовой, несмотря на заключение ВККС о несоответствии должности

Высший совет правосудия отказал в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи Арцизского районного суда Одесской области.

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]