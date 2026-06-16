Сезон клещей в разгаре: где их можно подхватить, как защититься и когда срочно идти к врачу

С началом летнего сезона возрастает риск укусов клещей, поэтому специалисты объяснили, как правильно действовать после контакта с паразитом и когда необходима медицинская помощь.

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Июнь является одним из самых опасных периодов с точки зрения активности клещей. В это время они массово встречаются не только в лесах, но и в городских парках, скверах, на дачных участках и даже на придомовых территориях. Медики подчёркивают, что укус клеща может привести к серьёзным заболеваниям, поэтому важно знать правила профилактики и симптомы, требующие немедленного обращения к врачу.

Вопреки распространённому мифу, клещи не падают с деревьев. Чаще всего они находятся в высокой траве, кустарниках или на низких ветках и цепляются за человека или животное при контакте с растительностью. Особенно внимательными следует быть во время отдыха в парках, лесах, возле водоёмов и на загородных участках.

Как уберечься от укуса

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры безопасности:

выбирать закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами;

заправлять брюки в носки или обувь;

носить светлую одежду, на которой легче заметить клеща;

использовать репелленты от клещей;

избегать высокой травы и густых зарослей;

после прогулки тщательно осматривать тело, волосы и одежду.

Особое внимание следует уделять участкам за ушами, на шее, под мышками, в паховой области и под коленями.

Что делать, если клещ присосался

Если на теле обнаружили присосавшегося клеща, его следует как можно быстрее удалить. Лучше всего обратиться в медицинское учреждение. Если такой возможности нет, клеща можно осторожно извлечь специальным приспособлением или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.

После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком и в течение нескольких недель наблюдать за самочувствием.

Когда нужно немедленно обратиться к врачу

Консультация врача обязательна, если после укуса появились:

покраснение, которое увеличивается вокруг места укуса;

сыпь или характерное кольцевидное пятно;

повышенная температура;

головная боль;

боль в мышцах или суставах;

слабость, озноб или увеличение лимфоузлов.

Такие симптомы могут свидетельствовать о болезни Лайма или других инфекциях, переносчиками которых являются клещи.

Почему не стоит игнорировать укус

По словам врачей, раннее выявление и лечение болезни Лайма значительно повышает шансы на полное выздоровление. Именно поэтому даже после самостоятельного удаления клеща рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом, особенно если паразит находился на теле длительное время.

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