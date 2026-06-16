ВСП отказал в увольнении судьи Ольги Крутовой, несмотря на заключение ВККС о несоответствии должности

Высший совет правосудия отказал в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи Арцизского районного суда Одесской области.

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Высший совет правосудия решил отказать в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи Арцизского районного суда Одесской области на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины согласно представлению с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Указом Президента Украины от 7 ноября 2013 года Ольгу Крутову назначено на должность судьи Арцизского районного суда Одесской области сроком на 5 лет.

Вывод ВККСУ

2 декабря 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе признала судью Арцизского районного суда Одесской области Ольгу Крутову такой, что не соответствует занимаемой должности, и внесла в Высший совет правосудия представление (рекомендацию) о ее увольнении с должности.

Комиссия в пленарном составе указала на следующие нарушения судьи: безвозмездное пользование судьей имуществом, принадлежащим ее бывшему мужу и его матери; недекларирование источников происхождения денежных средств в размере 250 000 долларов США; допущение Ольгой Крутовой систематической судебной волокиты, что привело к нарушению разумных сроков рассмотрения дел, в результате чего производство по этим делам было закрыто в связи с истечением сроков; привлечение судьи в течение 2023 года к административной ответственности семь раз, в частности по части первой статьи 122 КУпАП, статье 122-4 КУпАП, части второй статьи 122 КУпАП, статье 124 КУпАП, части первой статьи 126 КУпАП.

Комиссия отметила, что такие нарушения являются существенными и в своей совокупности свидетельствуют о несоответствии судьи занимаемой должности по критериям профессиональной этики и добросовестности.

Также Комиссия подчеркнула, что процедура квалификационного оценивания на соответствие судьи занимаемой должности является особой процедурой, установленной Конституцией Украины, целью которой является усиление ответственности судебной власти перед обществом и восстановление доверия к суду.

В пленарном заседании Комиссии судья Крутова не предоставила четких и убедительных объяснений и доказательств, которыми могла бы опровергнуть сомнения в ее соответствии критериям профессиональной этики и добросовестности. В результате только 4 члена Комиссии проголосовали за соответствие судьи занимаемой должности, а 11 членов Комиссии — против, что в соответствии с законом привело к признанию ее такой, что не соответствует занимаемой должности.

Заседание Высшего совета правосудия

Во время заседания Высшего совета правосудия слово было предоставлено судье Ольге Крутовой. Судья изложила свою позицию, которая подробно изложена в письменных объяснениях. Она не согласилась с выводами ВККСУ и подчеркнула, что предоставила документы, подтверждающие легитимность происхождения средств в сумме 250 000 долларов США, полученных от бывшего мужа. Судья объяснила, что пользование имуществом после развода в 2011 году основывалось на добровольной договоренности и гражданско-правовых отношениях, а все факты она открыто декларировала.

Относительно административных взысканий в 2023 году Ольга Крутова подробно объяснила обстоятельства одного из эпизодов (оставление места ДТП), отметив, что оставила записку, вернулась по вызову полиции и компенсировала повреждения.

Заслушав объяснения судьи и рассмотрев материалы, предоставленные Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высший совет правосудия принял решение отказать в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи.

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