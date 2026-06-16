ВРП відмовила у звільненні судді Ольги Крутової, попри висновок ВККС про невідповідність посаді

Вища рада правосуддя відмовила у звільненні Ольги Крутової з посади судді Арцизького районного суду Одеської області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя вирішила відмовити у звільненні Ольги Крутової з посади судді Арцизького районного суду Одеської області на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Указом Президента України від 7 листопада 2013 року Ольгу Крутову призначено на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області строком на 5 років.

Висновок ВККСУ

2 грудня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі визнала суддю Арцизького районного суду Одеської області Ольгу Крутову такою, що не відповідає займаній посаді, та внесла до Вищої ради правосуддя подання (рекомендацію) про звільнення судді з посади.

Комісія у пленарному складі вказала на такі порушення судді: безкоштовне користування суддею майном, що належить її колишньому чоловіку та його матері; недекларування джерел походження грошових коштів у розмірі 250 000 дол. США; допущення Ольгою Крутовою систематичної судової тяганини, що призвело до порушення розумних строків розгляду справ, внаслідок чого провадження у цих справах було закрито у зв’язку із закінченням строків; притягнення судді протягом 2023 року до адміністративної відповідальності сім разів, зокрема за частиною першою статті 122 КУпАП, статтею 122-4 КУпАП, частиною другою статті 122 КУпАП, статтею 124 КУпАП, частиною першою статті 126 КУпАП.

Комісія зазначила, що такі порушення є істотними та у своїй сукупності свідчать про невідповідність судді займаній посаді за критеріями професійної етики та доброчесності.

Також Комісія підкреслила, що процедура кваліфікаційного оцінювання на відповідність судді займаній посаді є особливою процедурою, встановленою Конституцією України, метою якої є посилення відповідальності судової влади перед суспільством та відновлення довіри до суду.

У пленарному засіданні Комісії суддя Крутова не надала чітких і переконливих пояснень та доказів, якими могла б спростувати сумніви в її відповідності критеріям професійної етики та доброчесності. У результаті лише 4 члени Комісії проголосували за відповідність судді займаній посаді, а 11 членів Комісії — проти, що відповідно до закону призвело до визнання її такою, що не відповідає займаній посаді.

Засідання Вищої ради правосуддя

Під час засідання Вищої ради правосуддя слово було надано судді Ользі Крутовій. Суддя виклала свою позицію, яка детально викладена в письмових поясненнях. Вона не погодилася з висновками ВККСУ та наголосила, що надала документи про легітимність походження коштів у сумі 250 000 доларів США, отриманих від колишнього чоловіка. Суддя пояснила, що користування майном після розлучення у 2011 році ґрунтувалося на добровільній домовленості, а всі факти вона відкрито декларувала.

Щодо адміністративних стягнень у 2023 році Ольга Крутова пояснила обставини одного з епізодів (залишення місця ДТП), зазначивши, що залишила записку, повернулася за викликом поліції та компенсувала пошкодження.

Заслухавши пояснення судді та розглянувши матеріали, надані Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відмовити у звільненні Ольги Крутової з посади судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.