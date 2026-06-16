ВРП звільнила суддю Подільського районного суду міста Полтави Наталію Крючко

Вища рада правосуддя звільнила суддю Подільського районного суду Полтави Наталію Крючко після рішення дисциплінарної палати про притягнення її до відповідальності за істотний дисциплінарний проступок.

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Подільського районного суду Полтави Наталії Крючко. Про це повідомили у ВРП.

Рішення було прийнято за результатами розгляду подання Першої Дисциплінарної палати ВРП. Раніше палата дійшла висновку про необхідність притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування найсуворішого дисциплінарного стягнення — внесення подання про звільнення з посади.

Відповідно до Конституції України, суддя може бути звільнений у разі вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого або систематичного нехтування своїми обов’язками, якщо такі дії є несумісними зі статусом судді або свідчать про невідповідність займаній посаді.

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