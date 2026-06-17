Підкуп без передачі грошей може втратити статус тяжчого злочину — що не так зі змінами до Кримінального кодексу

У законопроєкті про підкуп посадовців може звузитися відповідальність: пропозиція і обіцянка хабаря випадають із тяжчих складів.

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У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №15221, який пропонує змінити підходи до кваліфікації підкупу службових осіб за статтею 369 Кримінального кодексу України.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт передбачає коригування частин третьої та четвертої статті 369 КК України та уточнення підстав посиленої кримінальної відповідальності за надання неправомірної вигоди службовим особам.

Зокрема, передбачається, що надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а також вчинення діянь, передбачених частинами першою або другою цієї статті, якщо вони здійснені за попередньою змовою групою осіб, каратимуться позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Також пропонується встановити, що надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, а також діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або її учасником, каратимуться позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Автори законопроєкту пояснюють, що стаття 369 КК України встановлює відповідальність за пропозицію, обіцянку або надання хабаря службовій особі і спрямована на захист нормальної роботи державних органів. Вони вважають, що частини 3 і 4 цієї статті мають стосуватися лише випадків, коли хабар фактично передали посадовцю з особливим статусом.

Автори законопроєкту зазначають, що чинна редакція потребує технічного уточнення, оскільки на практиці виникають труднощі у розмежуванні форм підкупу та обіцянки підкупу як підстав посиленої відповідальності.

Тому пропонується уточнити норму, щоб її однаково розуміли і застосовували.

Автори наголошують, що це лише технічне уточнення, яке не змінює саму відповідальність за злочини і не вводить нових покарань.

Суть проблеми

У законопроєкті пропонується змінити підхід до кваліфікації діянь, передбачених статтею 369 Кримінального кодексу України, зокрема у частинах третій і четвертій, які встановлюють відповідальність за підкуп службових осіб, що займають відповідальне або особливо відповідальне становище.

У Верховній Раді звернули увагу, що законопроєкт пропонує таку зміну, через яку більш суворе покарання буде стосуватися тільки випадків, коли хабар уже передали. Через це пропозиція або обіцянка неправомірної вигоди можуть більше не враховуватися як підстава для посиленого покарання.

Наразі чинна редакція статті 369 Кримінального кодексу України передбачає ширшу модель криміналізації, відповідно до якої об’єктивна сторона злочину охоплює три форми злочину: пропозицію неправомірної вигоди, обіцянку її надання та безпосереднє надання. При цьому злочин вважається закінченим із моменту вчинення будь-якої з цих дій незалежно від фактичного отримання вигоди чи прийняття її службовою особою.

Судова практика виходить із того, що для кваліфікації за частинами третьою або четвертою статті 369 КК ключовим є не лише факт передачі коштів, а насамперед спрямованість умислу на підкуп конкретної службової особи, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище. При цьому злочин визнається закінченим уже з моменту висловлення пропозиції або обіцянки неправомірної вигоди, якщо вони адресовані такій службовій особі, незалежно від подальшого розвитку подій.

У цьому контексті запропоновані законопроєктом зміни створюють ризик звуження кримінальних норм у сфері протидії корупції, оскільки фактично можуть виключати із кваліфікованих складів діяння, що становлять ранні стадії підкупу — пропозицію та обіцянку неправомірної вигоди, які в чинній моделі розглядаються як самостійно карані форми завершеного злочину.

Попри застереження, сама ідея уточнення кваліфікуючих ознак корупційних злочинів є актуальною. Водночас її реалізація, у нинішньому вигляді, потребує суттєвого доопрацювання, щоб не допустити звуження меж кримінальної відповідальності за підкуп службових осіб і не порушити усталену судову практику.

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