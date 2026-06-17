Подкуп без передачи денег может утратить статус более тяжкого преступления — что не так с изменениями в Уголовный кодекс

В законопроекте о подкупе должностных лиц может сузиться ответственность: предложение и обещание взятки выпадают из более тяжких составов.

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В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №15221, который предлагает изменить подходы к квалификации подкупа должностных лиц по статье 369 Уголовного кодекса Украины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает корректировку частей третьей и четвертой статьи 369 Уголовного кодекса Украины и уточнение оснований усиленной уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды должностным лицам.

В частности, предусматривается, что предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, а также совершение деяний, предусмотренных частями первой или второй этой статьи, если они совершены по предварительному сговору группой лиц, будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также предлагается установить, что предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, а также деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой статьи, если они совершены организованной группой или ее участником, будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Авторы законопроекта объясняют, что статья 369 Уголовного кодекса Украины устанавливает ответственность за предложение, обещание или предоставление взятки должностному лицу и направлена на обеспечение нормальной работы государственных органов. Они считают, что части 3 и 4 этой статьи должны касаться только случаев, когда взятка фактически передана должностному лицу с особым статусом.

Авторы законопроекта отмечают, что действующая редакция требует технического уточнения, поскольку на практике возникают трудности в разграничении форм подкупа и обещания подкупа как оснований усиленной ответственности.

Поэтому предлагается уточнить норму, чтобы она одинаково понималась и применялась.

Авторы подчеркивают, что это лишь техническое уточнение, которое не меняет саму ответственность за преступления и не вводит новых наказаний.

Суть проблемы

В Верховной Раде обратили внимание, что законопроект предлагает изменить подход к квалификации деяний, предусмотренных статьей 369 Уголовного кодекса Украины, в частности в частях третьей и четвертой, устанавливающих ответственность за подкуп должностных лиц, занимающих ответственное или особо ответственное положение.

Законопроект предусматривает такое изменение, при котором более строгое наказание будет применяться только в случаях, когда взятка уже фактически передана. Из-за этого предложение или обещание неправомерной выгоды могут больше не учитываться как основание для усиленной ответственности.

В настоящее время действующая редакция статьи 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает более широкую модель криминализации, согласно которой объективная сторона преступления охватывает три формы: предложение неправомерной выгоды, обещание ее предоставить и непосредственное предоставление. При этом преступление считается оконченным с момента совершения любого из этих действий независимо от фактического получения выгоды или ее принятия должностным лицом.

Судебная практика исходит из того, что для квалификации по частям третьей или четвертой статьи 369 УК ключевое значение имеет не только факт передачи денег, но прежде всего направленность умысла на подкуп конкретного должностного лица, занимающего ответственное или особо ответственное положение. При этом преступление считается оконченным уже с момента высказывания предложения или обещания неправомерной выгоды, если они адресованы такому должностному лицу, независимо от дальнейшего развития событий.

В этом контексте предлагаемые законопроектом изменения создают риск сужения уголовно-правовых норм в сфере противодействия коррупции, поскольку фактически могут исключить из квалифицированных составов деяния, представляющие собой ранние стадии подкупа — предложение и обещание неправомерной выгоды, которые в действующей модели рассматриваются как самостоятельные наказуемые формы оконченного преступления.

Несмотря на эти замечания, сама идея уточнения квалифицирующих признаков коррупционных преступлений является актуальной. Вместе с тем ее реализация в нынешнем виде требует существенной доработки, чтобы не допустить сужения пределов уголовной ответственности за подкуп должностных лиц и не нарушить сложившуюся судебную практику.

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