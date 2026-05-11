В Верховной Раде хотят изменить статью Уголовного кодекса о наказании за взятки

Положение статьи 369 Уголовного кодекса об ответственности за предоставление неправомерной выгоды должностным лицам хотят уточнить.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15221 «О внесении изменений в части третью, четвертую статьи 369 Уголовного кодекса Украины», который должен уточнить нормы об ответственности за предоставление неправомерной выгоды должностным лицам.

Документ направлен на устранение возможностей для различного толкования положений статьи 369 УК Украины и обеспечение юридической определенности.

Автор законопроекта указывает, что из-за технико-юридического несовершенства формулировок указанных норм на практике может ошибочно допускаться их расширенное толкование, вследствие чего указанный квалифицирующий признак необоснованно распространится также на предложение или обещание предоставить неправомерную выгоду.

Следовательно, такой подход, по его мнению, не соответствует содержанию уголовно-правового запрета и противоречит принципу юридической определенности, поскольку фактически приведет к расширению границ уголовной ответственности вне воли законодателя, что является недопустимым.

Законопроектом предлагается редакционно уточнить соответствующие нормы Уголовного кодекса без изменения санкций.

Изменения имеют технико-юридический характер и не расширяют пределы криминализации соответствующих деяний и не изменяют содержание уголовно-правового запрета.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в части третью и четвертую статьи 369 Уголовного кодекса Украины и предусмотреть:

предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, либо деяния, предусмотренные частью первой или второй этой статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, либо деяния, предусмотренные частью первой, второй или третьей этой статьи, совершенные организованной группой лиц или ее участником, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

