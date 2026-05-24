В результате атаки РФ повреждено здание Киевского межрегионального управления Минюста – фото

В Минюсте подтвердили повреждение своего межрегионального управления в результате российского обстрела гражданской инфраструктуры.

В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев за последнее время, применив баллистические ракеты и ударные дроны. В результате российского обстрела повреждения получило здание Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что этой ночью в результате очередного российского обстрела гражданской инфраструктуры пострадали жилые дома и административные помещения. Среди поврежденных объектов — здание Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины в центре столицы.

«Россия в очередной раз демонстрирует пренебрежение нормами международного права и человеческой жизнью, осуществляя террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Несмотря ни на что, коллектив органов юстиции продолжает работать в штатном режиме и выполнять свои обязанности перед гражданами. Мы выстоим, сохраним единство и продолжим работать ради Украины и ее людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – отметили в ведомстве.

В Минюсте также опубликовали фото повреждений.

