  1. Фото
  2. / В Украине

В результате атаки РФ повреждено здание Киевского межрегионального управления Минюста – фото

14:31, 24 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минюсте подтвердили повреждение своего межрегионального управления в результате российского обстрела гражданской инфраструктуры.
В результате атаки РФ повреждено здание Киевского межрегионального управления Минюста – фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев за последнее время, применив баллистические ракеты и ударные дроны. В результате российского обстрела повреждения получило здание Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Минюсте отметили, что этой ночью в результате очередного российского обстрела гражданской инфраструктуры пострадали жилые дома и административные помещения. Среди поврежденных объектов — здание Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины в центре столицы.

«Россия в очередной раз демонстрирует пренебрежение нормами международного права и человеческой жизнью, осуществляя террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Несмотря ни на что, коллектив органов юстиции продолжает работать в штатном режиме и выполнять свои обязанности перед гражданами. Мы выстоим, сохраним единство и продолжим работать ради Украины и ее людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – отметили в ведомстве.

В Минюсте также опубликовали фото повреждений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев обстрел Министерство юстиции Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Битва за антикоррупционную реформу: выполнит ли Верховная Рада требования ЕС относительно конкурсов в ГБР и реформы прокуратуры

Украина стоит перед выбором модели антикоррупционного развития на следующие пять лет: на рассмотрении парламента два альтернативных проекта Стратегии 2026–2030.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]