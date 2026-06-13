Украина никогда не разрабатывала биологическое оружие, а программы биобезопасности носили гражданский характер — МИД

В МИД Украины отреагировали на новую волну заявлений о якобы «биолабораториях» в Украине, подчеркнув, что государство никогда не разрабатывало биологическое оружие, а международные программы в сфере биобезопасности носили исключительно гражданский характер.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на новую волну заявлений о «биолабораториях» в Украине и напомнило о выводах международных проверок.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина неукоснительно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия.

В МИД отметили, что сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности было направлено исключительно на развитие системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты. Ведомство подчёркивает, что речь идёт о гражданских программах, соответствующих международным стандартам здравоохранения и не имеющих никакого отношения к военной деятельности.

Также в министерстве напомнили, что утверждения о якобы существовании в Украине лабораторий по разработке биологического оружия Россия распространяет на протяжении многих лет, однако эти обвинения неоднократно опровергались на международном уровне.

В частности, в 2022 году по требованию РФ был проведён официальный консультативный процесс в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В ходе консультаций государствам-участникам была предоставлена информация о программах сотрудничества, их целях и механизмах реализации.

По результатам рассмотрения утверждения о разработке биологического оружия или функционировании в Украине военных биологических программ не нашли подтверждения. Этот вопрос также рассматривался в рамках Совета Безопасности ООН, где никаких доказательств в поддержку российских обвинений представлено не было.

В МИД напомнили, что Украина подтвердила свою позицию и во время встречи государств-участников Конвенции в декабре 2023 года, подчеркнув полное соответствие международного сотрудничества в сфере общественного здравоохранения положениям международного права.

Напомним, директор Национальной разведки США Тулси Габбард на фоне предстоящей отставки «рассекретила» данные, которые якобы свидетельствуют о многолетнем финансировании правительством США более 120 «биолабораторий», в том числе и в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.