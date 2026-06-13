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Україна ніколи не розробляла біологічну зброю, а програми біобезпеки мали цивільний характер — МЗС

17:47, 13 червня 2026
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У МЗС України відреагували на нову хвилю заяв про нібито «біолабораторії» в Україні, наголосивши, що держава ніколи не розробляла біологічну зброю, а міжнародні програми у сфері біобезпеки мали виключно цивільний характер.
Україна ніколи не розробляла біологічну зброю, а програми біобезпеки мали цивільний характер — МЗС
фото з відкритих джерел
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Міністерство закордонних справ України відреагувало на нову хвилю заяв про «біолабораторії» в Україні та нагадало про висновки міжнародних перевірок

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У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна неухильно виконує свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї та ніколи не здійснювала діяльності, пов’язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї.

У МЗС зазначили, що співпраця між Україною та США у сфері біологічної безпеки була спрямована виключно на розвиток системи громадського здоров’я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Відомство підкреслює, що йдеться про цивільні програми, які відповідають міжнародним стандартам охорони здоров’я та не мають жодного стосунку до військової діяльності.

Також у міністерстві нагадали, що твердження про нібито існування в Україні лабораторій з розробки біологічної зброї Росія поширює протягом багатьох років, однак ці звинувачення неодноразово спростовувалися на міжнародному рівні.

Зокрема, у 2022 році на вимогу РФ було проведено офіційний консультативний процес у межах Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї. Під час консультацій державам-учасницям надали інформацію щодо програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації.

За результатами розгляду твердження про розробку біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли підтвердження. Це питання також розглядалося в рамках Ради Безпеки ООН, де жодних доказів на підтримку російських звинувачень представлено не було.

У МЗС нагадали, що Україна підтвердила свою позицію і під час зустрічі держав-учасниць Конвенції у грудні 2023 року, наголосивши на повній відповідності міжнародного співробітництва у сфері громадського здоров’я положенням міжнародного права.

Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард на тлі майбутньої відставки "розсекретила" дані, які начебто свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", зокрема й в Україні.

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МЗС Україна

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