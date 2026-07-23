Чому роботодавці в Україні приховують зарплату у вакансіях: 7 основних причин

В Україні на законодавчому рівні немає обов'язку вказувати розмір заробітної плати у вакансіях.

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Відсутність інформації про рівень заробітної плати у вакансії не завжди означає, що роботодавець намагається приховати невигідні умови. За словами аналітиків, у низці випадків компанії не вказують зарплату через бажання зберегти конфіденційність, оцінити рівень кандидата або залишити можливість для переговорів. В Україні на законодавчому рівні немає обов’язку вказувати розмір заробітної плати у вакансіях .

Водночас для претендента така вакансія може обернутися втраченим часом, адже після проходження співбесіди запропонована сума може не відповідати очікуванням.

Чому компанії не вказують зарплату у вакансіях

Експерти виділяють сім основних причин.

Немає остаточно визначеного бюджету на посаду

Якщо компанія відкриває новий напрям або проводить реорганізацію, у неї може ще не бути чітко визначених посадових обов’язків і бюджету.

Щоб не створювати напругу серед чинних працівників

У періоди інфляції або дефіциту кадрів новим співробітникам часто пропонують вищу оплату, ніж тим, хто вже працює в компанії.

Зарплата залежить від досвіду кандидата

Деякі компанії розглядають працівників із різним рівнем кваліфікації. Кандидату без досвіду можуть запропонувати меншу оплату та навчання, тоді як фахівець із великим досвідом може претендувати на значно вищу зарплату.

Бажання зберегти конфіденційність

Роботодавці іноді не розкривають зарплатні діапазони, щоб конкуренти не використовували цю інформацію для переманювання їхніх працівників.

Зарплата нижча за ринкову

У деяких випадках компанія розуміє, що запропонована сума може бути меншою за середній рівень на ринку. Тому роботодавець намагається зацікавити кандидата іншими перевагами — гнучким графіком, додатковими бонусами, страхуванням чи іншими умовами.

Пошук людей, зацікавлених не лише у грошах

Частина роботодавців вважає, що приховування зарплати допомагає відсіяти кандидатів, для яких основним критерієм є лише розмір виплат.

Нестабільний фінансовий стан компанії

Чому вакансії без зарплати можуть бути проблемою

Відсутність інформації про оплату праці створює незручності не лише для кандидатів, а й для самих компаній. Такі вакансії зазвичай отримують менше відгуків, оскільки претенденти не хочуть витрачати час на співбесіди без розуміння потенційного доходу.

Наприклад, у Європейському Союзі діє курс на запровадження прозорості оплати праці. Відповідно до європейських підходів, кандидат має отримувати інформацію про початкову зарплату або її діапазон ще до співбесіди або безпосередньо в описі вакансії.

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