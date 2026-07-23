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Українські переселенці в Іспанії отримали нові можливості для легалізації проживання

21:32, 23 липня 2026 182
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Отримавши новий дозвіл на проживання, людина повинна офіційно відмовитися від статусу тимчасового захисту.
Українські переселенці в Іспанії отримали нові можливості для легалізації проживання
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Іспанія змінила правила легалізації іноземців: період проживання за статусом тимчасового захисту тепер зараховуватимуть до необхідного стажу для отримання довгострокової резиденції. Нововведення також поширюється на громадян України, які отримали захист через війну. 

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Рішення ухвалило Міністерство інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії 22 червня. Зміни закріплені в інструкціях SEM 2/2026, підготовлених Секретаріатом у справах міграції.

Раніше час, проведений у статусі тимчасового захисту, фактично не враховувався під час переходу на інший тип дозволу на проживання. Людина, яка змінювала статус, мала починати відлік необхідного терміну заново.

Тепер роки легального перебування в Іспанії за тимчасовим захистом будуть враховуватися для виконання вимоги щодо п’яти років проживання, необхідних для отримання національної довгострокової резиденції.

Нові правила передбачають, що громадяни України зможуть переходити зі статусу тимчасового захисту на інші підстави для проживання, не залишаючи територію Іспанії.

Серед можливих підстав:

  • офіційне працевлаштування;
  • відкриття власного бізнесу;
  • навчання;
  • возз’єднання з родиною;
  • інші підстави, передбачені іспанським міграційним законодавством.

Після отримання нового дозволу на проживання людина має офіційно відмовитися від статусу тимчасового захисту. Водночас робити це заздалегідь не потрібно — перехід відбувається лише після позитивного рішення щодо нового статусу. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідер чеського політичного руху SPD Томіо Окамура заявив, що Чехія нібито веде переговори в межах Євросоюзу щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Для реалізації такої ініціативи, за його словами, потрібна підтримка інших держав ЄС.

Окамура також заявив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Серед аргументів він назвав те, що частина громадян України нібито регулярно їздить додому «у відпустку».

Припинення дії тимчасового захисту він пов’язує насамперед із завершенням війни в Україні. Політик вважає, що після завершення бойових дій цей механізм втратить актуальність, а українці повинні будуть або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання в Чехії.

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Європа біженець війна Іспанія воєнний стан перетин кордону

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