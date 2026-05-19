Українських чоловіків призовного віку можуть позбавити тимчасового захисту в Чехії

У Чехії заявили про намір переглянути умови перебування українців із тимчасовим захистом.

Лідер чеського політичного руху SPD Томіо Окамура заявив, що Чехія нібито веде переговори в межах Євросоюзу щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Для реалізації такої ініціативи, за його словами, потрібна підтримка інших держав ЄС.

Окамура також заявив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Серед аргументів він назвав те, що частина громадян України нібито регулярно їздить додому «у відпустку».

«Тих українців є тут забагато, а мусимо з тим щось робити», — заявив чеський політик, передає GromadaCZ.

Водночас він визнав, що чинні правила Європейського Союзу не дозволяють Чехії самостійно скасувати механізм тимчасового захисту.

За словами Окамури, припинення дії тимчасового захисту він пов’язує насамперед із завершенням війни в Україні. Політик вважає, що після завершення бойових дій цей механізм втратить актуальність, а українці повинні будуть або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання в Чехії.

Крім того, Окамура повідомив, що його партія SPD завершує підготовку нової редакції закону про іноземців. За його словами, документ передбачатиме жорсткіші умови перебування іноземців у Чехії, зокрема й українців із тимчасовим захистом.

Політик також зазначив, що переговори щодо можливого припинення захисту для українських чоловіків «просуваються тяжко».

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту для українців Європейський Союз запровадив після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Він дозволяє громадянам України легально проживати та працювати в країнах ЄС без проходження стандартної процедури отримання притулку.

