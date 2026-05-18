У ДПСУ розкрили статистику смертей під час незаконного перетину кордону чоловіками

З початку 2022 року під час спроб незаконного перетину кордону зафіксували десятки смертей чоловіків.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що з початку 2022 року під час спроб незаконного перетину кордону зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків.

Наразі ДПСУ повідомила про черговий трагічний випадок під час спроби незаконного перетину кордону.

За даними прикордонників, до румунської прикордонної поліції звернулася громадянка України та повідомила, що її чоловік планував незаконно перетнути кордон у районі населеного пункту Красноїльськ. Під час руху до кордону чоловікові стало зле.

Після отримання інформації прикордонники розпочали пошуки та згодом виявили чоловіка без ознак життя.

У ДПСУ зазначили, що загиблий облаштував собі місце для відпочинку, ймовірно сподіваючись дочекатися покращення стану до ранку.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка передали на експертизу.

