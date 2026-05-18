  1. В Україні

У ДПСУ розкрили статистику смертей під час незаконного перетину кордону чоловіками

22:36, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З початку 2022 року під час спроб незаконного перетину кордону зафіксували десятки смертей чоловіків.
У ДПСУ розкрили статистику смертей під час незаконного перетину кордону чоловіками
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній прикордонній службі України повідомили, що з початку 2022 року під час спроб незаконного перетину кордону зафіксовано понад 70  випадків загибелі чоловіків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Наразі ДПСУ повідомила про черговий трагічний випадок під час спроби незаконного перетину кордону.

За даними прикордонників, до румунської прикордонної поліції звернулася громадянка України та повідомила, що її чоловік планував незаконно перетнути кордон у районі населеного пункту Красноїльськ. Під час руху до кордону чоловікові стало зле.

Після отримання інформації прикордонники розпочали пошуки та згодом виявили чоловіка без ознак життя.

У ДПСУ зазначили, що загиблий облаштував собі місце для відпочинку, ймовірно сподіваючись дочекатися покращення стану до ранку.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка передали на експертизу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Державна прикордонна служба воєнний стан мобілізація перетин кордону

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]