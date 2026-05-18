  1. В Україні

Повернення до роботи після демобілізації: які гарантії мають ветерани

23:12, 18 травня 2026
Після звільнення з військової служби громадяни мають право повернутися на попереднє місце роботи із збереженням трудових гарантій, передбачених законодавством.
Після звільнення з військової служби громадяни мають право повернутися до трудової діяльності та скористатися передбаченими законодавством гарантіями у сфері праці.

Питання збереження трудових гарантій для ветеранів та порядок їх повернення до роботи регулюються Кодексом законів про працю України і Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» №2232-XII. Про це наголосив головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області.

Згідно зі статтею 119 КЗпП, за працівниками, яких призвали на військову службу, зберігаються робоче місце та посада. Днем завершення служби вважається дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини відповідно до Закону №2232.

Після демобілізації громадянин зобов’язаний протягом п’яти днів стати на військовий облік за місцем проживання. На цей період за працівником також зберігаються місце роботи, посада та середній заробіток.

Для повернення до виконання трудових обов’язків працівник має надати роботодавцю копію військового квитка з відповідною відміткою або витяг із наказу про виключення зі списків особового складу. Також рекомендується подати заяву про вихід на роботу після демобілізації для фіксації дати поновлення виконання обов’язків і нарахування зарплати.

Допуск працівника до роботи оформлюється наказом або розпорядженням роботодавця, у якому зазначаються дата виходу та підстави для поновлення роботи.

Окремо зазначається, що якщо на період служби основного працівника на його місце було прийнято іншу особу за строковим трудовим договором, такий договір припиняється після повернення основного працівника.

Крім того, у разі реорганізації або перейменування підприємства обов’язок працевлаштування ветерана на аналогічну посаду переходить до правонаступника.

Також наголошується, що навіть під час проходження процедури взяття на військовий облік у ТЦК та СП після звільнення зі служби роботодавець зобов’язаний увільнити працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку.

військові Держпраці трудові відносини

