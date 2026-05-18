Сергій Власенко заявив, що частка угод зі слідством у ВАКС становить 66%

20:58, 18 травня 2026
Нардеп Сергій Власенко заявив про домінування обвинувальних рішень у Вищому антикорупційному суді та навів дані щодо вироків і угод зі слідством.
Народний депутат Сергій Власенко заявив, що кількість угод зі слідством у Вищому антикорупційному суді становить 66%.

За його словами, кримінальне правосуддя в Україні історично мало звинувачувальний характер, що він пов’язує зі спадком з радянської правової традиції та небажанням «конфліктувати» з правоохоронними органами, а також прагненням уникати рішень, які можуть сприйматися як «надто м’які».

Водночас ВАКС мав стати судом «нової генерації», хоча, на думку Сергія Власенка, «потоки системи» притаманні і йому.

Окремо він зазначив, що ВАКС, який, за словами Власенка, самі представники інституції називають «судом нової генерації», також, на його думку, має подібні проблеми, зокрема щодо автоматичного розподілу справ і загальної тенденції до обвинувальних рішень.

Власенко навів статистику, яку, за його словами, отримала тимчасова слідча комісія від ВАКС за 2025 рік. Загалом суд ухвалив 109 вироків. Із них 3 були виправдувальними, а 106 — обвинувальними. Серед обвинувальних вироків 72 були ухвалені на підставі угод зі слідством.

За наведеними даними, частка виправдувальних вироків становить 2,75%, а частка угод зі слідством — 66%.

Нардеп також заявив, що така статистика, на його думку, не свідчить ані про ефективність роботи суду, ані про якість роботи НАБУ та САП, а радше вказує на загальний обвинувальний ухил відповідних інституцій. Він додав, що значна кількість угод зі слідством викликає додаткові запитання.

«Ось такий він – «суд нової генерації». І це точно немає нічого спільного із нашим шляхом до ЄС», — зазначив Сергій Власенко.

