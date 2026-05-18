  1. В Україні

Які ліцензії потрібні для оптової та роздрібної торгівлі пальним: правила для бізнесу

19:42, 18 травня 2026
Для оптового та роздрібного продажу пального суб'єкти господарювання повинні отримати відповідні ліцензії,
Торгівля пальним в Україні здійснюється за умови дотримання вимог законодавства щодо ліцензування, зберігання, обліку та реалізації пального. Для суб’єктів господарювання важливо враховувати встановлені правила та вимоги контролюючих органів, аби вести діяльність у законний спосіб і уникати порушень.

Для законної торгівлі пальним бізнесу необхідно отримати відповідну ліцензію. Для оптового продажу потрібна ліцензія на оптову торгівлю, а для продажу пального кінцевим споживачам — ліцензія на роздрібну торгівлю.

Водночас продаж пального у споживчій тарі об’ємом до 5 літрів не потребує жодної ліцензії — ані на оптову чи роздрібну торгівлю, ані на зберігання.

Ліцензія оформлюється окремо для кожного місця торгівлі. Для оптової торгівлі вона потрібна на кожен об’єкт, де здійснюється продаж пального. Якщо окремих місць торгівлі немає, ліцензію оформлюють за місцезнаходженням суб’єкта господарювання або постійного представництва нерезидента. Для роздрібної торгівлі ліцензія необхідна на кожну АЗС, автогазозаправну станцію чи інший пункт продажу.

Торгувати пальним дозволено лише з офіційно визначених місць. Оптова торгівля без стаціонарного місця можлива тільки зі складу або транспортного засобу, де пальне зберігається та відпускається ліцензованим суб’єктом господарювання, нагадує податкова служба. 

Роздрібний продаж пального дозволений виключно через АЗС, автогазозаправки, спеціалізовані пункти чи магазини. Виняток стосується продажу скрапленого газу у балонах для населення з мобільних транспортних засобів.

У такому разі продавець повинен мати ліцензоване місце роздрібної торгівлі, транспортний засіб має бути внесений до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального, а розрахунки повинні проводитися через зареєстровані реєстратори розрахункових операцій.

