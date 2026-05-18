  1. У світі

Британський юрист їздив п’яним, без прав і з кокаїном — але уникнув відсторонення від роботи

19:08, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Трибунал оштрафував юриста на 15 тисяч фунтів, але врахував його алкогольну залежність, лікування та каяття.
Британський юрист їздив п’яним, без прав і з кокаїном — але уникнув відсторонення від роботи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії юриста оштрафували на 15 тисяч фунтів стерлінгів через кілька випадків керування автомобілем у нетверезому стані та приховування цих вироків від професійного регулятора. Про це йдеться у рішенні Дисциплінарного трибуналу соліситорів (SDT).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Попри серйозність порушень, дисциплінарний суд вирішив не відсторонювати його від роботи, врахувавши проблеми з алкогольною залежністю та те, що чоловік пройшов лікування.

Як відомо, Віпул Капур працює юристом із 2009 року. Під час розгляду справи він визнав усі звинувачення. Йдеться про три випадки керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння у період із 2017 по 2020 рік.

Крім цього, під час третього затримання він керував автомобілем, хоча вже був позбавлений водійських прав. Також у нього не було страховки на авто, а правоохоронці знайшли при ньому кокаїн.

Окремою претензією стало те, що юрист не повідомив про свої вироки. На слуханні Капур пояснив, що в той період мав серйозні проблеми з алкоголем. За його словами, ситуацію погіршували виснажливий графік роботи та щоденні поїздки на роботу і назад, які займали близько трьох годин.

Трибунал також заслухав висновок психіатра, який підтвердив, що юрист на той момент мав алкогольну залежність — не лише психологічну, а, ймовірно, і фізичну.

У рішенні зазначається, що проблеми накопичувалися через сильний стрес, професійне навантаження та перевтому після підвищення на роботі.

Трибунал визнав усі порушення доведеними. Водночас дисциплінарна колегія врахувала, що раніше юрист не мав проблем із професійною етикою, а з грудня 2023 року повністю відмовився від алкоголю та проходить відновлення.

У SDT наголосили, що головна мета покарання — не помста, а захист суспільства та збереження довіри до юридичної професії.

Члени трибуналу окремо зазначили, що могли тимчасово відсторонити Капура від роботи, однак вирішили врахувати його особисті обставини та те, що він щиро розкаявся.

У підсумку юриста оштрафували на 15 тисяч фунтів стерлінгів і додатково зобов’язали сплатити понад 10 тисяч фунтів судових витрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

юрист Велика Британія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]