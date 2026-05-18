Британський юрист їздив п’яним, без прав і з кокаїном — але уникнув відсторонення від роботи

Трибунал оштрафував юриста на 15 тисяч фунтів, але врахував його алкогольну залежність, лікування та каяття.

У Великій Британії юриста оштрафували на 15 тисяч фунтів стерлінгів через кілька випадків керування автомобілем у нетверезому стані та приховування цих вироків від професійного регулятора. Про це йдеться у рішенні Дисциплінарного трибуналу соліситорів (SDT).

Попри серйозність порушень, дисциплінарний суд вирішив не відсторонювати його від роботи, врахувавши проблеми з алкогольною залежністю та те, що чоловік пройшов лікування.

Як відомо, Віпул Капур працює юристом із 2009 року. Під час розгляду справи він визнав усі звинувачення. Йдеться про три випадки керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння у період із 2017 по 2020 рік.

Крім цього, під час третього затримання він керував автомобілем, хоча вже був позбавлений водійських прав. Також у нього не було страховки на авто, а правоохоронці знайшли при ньому кокаїн.

Окремою претензією стало те, що юрист не повідомив про свої вироки. На слуханні Капур пояснив, що в той період мав серйозні проблеми з алкоголем. За його словами, ситуацію погіршували виснажливий графік роботи та щоденні поїздки на роботу і назад, які займали близько трьох годин.

Трибунал також заслухав висновок психіатра, який підтвердив, що юрист на той момент мав алкогольну залежність — не лише психологічну, а, ймовірно, і фізичну.

У рішенні зазначається, що проблеми накопичувалися через сильний стрес, професійне навантаження та перевтому після підвищення на роботі.

Трибунал визнав усі порушення доведеними. Водночас дисциплінарна колегія врахувала, що раніше юрист не мав проблем із професійною етикою, а з грудня 2023 року повністю відмовився від алкоголю та проходить відновлення.

У SDT наголосили, що головна мета покарання — не помста, а захист суспільства та збереження довіри до юридичної професії.

Члени трибуналу окремо зазначили, що могли тимчасово відсторонити Капура від роботи, однак вирішили врахувати його особисті обставини та те, що він щиро розкаявся.

У підсумку юриста оштрафували на 15 тисяч фунтів стерлінгів і додатково зобов’язали сплатити понад 10 тисяч фунтів судових витрат.

