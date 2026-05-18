У ЄС обговорюють продовження тимчасового захисту для українців ще на рік

19:22, 18 травня 2026
У Єврокомісії підтвердили, що ведуть переговори з країнами-членами ЄС, проте остаточне рішення поки не ухвалене.
У Європейському Союзі продовжуються дискусії щодо можливого продовження дії тимчасового захисту для українців ще на один рік. Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляють ЗМІ.

За словами Ламмерта, питання продовження тимчасового захисту для громадян України наразі перебуває на стадії обговорення між інституціями ЄС та державами-членами.

«Що я можу сказати, то це те, що обговорення тривають», — зазначив речник Єврокомісії.

Він уточнив, що Європейська комісія фактично розпочала відповідні консультації з країнами-членами ще в березні під час Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

«Ми вважаємо, що це необхідне обговорення. Йдеться про підтримку України та біженців з України», — підкреслив Ламмерт.

Водночас він додав, що станом на цей момент остаточного рішення щодо продовження тимчасового захисту не ухвалено.

Раніше спеціальна посланниця Євросоюзу з питань українців Ільва Йоганссон розповіла про очікування, що ЄС продовжить дію тимчасового захисту для громадян України ще на рік - до 2028 року. Вона також зазначила, що  поява відповідної пропозиції від Єврокомісії може з’явитися «доволі скоро», оскільки держави-члени «готові це зробити».

Додамо, за нещодавніми даними Євростату, у ЄС на 69 тисяч скоротилася кількість українців під тимчасовим захистом.

