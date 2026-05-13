  1. В Україні

ЄС може продовжити дію тимчасового захисту українських біженців до 2028 року

21:24, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Спеціальна посланниця Євросоюзу з питань українців наголосила, що українцям, які вже кілька років живуть у країнах ЄС, варто поступово переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.
ЄС може продовжити дію тимчасового захисту українських біженців до 2028 року
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціальна посланниця Євросоюзу з питань українців Ільва Йоганссон очікує, що ЄС продовжить дію тимчасового захисту для громадян України ще на рік - до 2028 року. Про це вона сказала в інтерв’ю DW.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«З огляду на поточну ситуацію, я думаю, що (від Європейська комісія. - Ред.) надійде пропозиція продовжити його ще на один рік - до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС із цим погодяться», - сказала Йоганссон.

За її словами, зараз між країнами-членами ЄС тривають обговорення щодо спільного підходу до майбутнього тимчасового захисту українців.

«На мій погляд, схоже, що ми прийдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але в основному - ще на один рік», - сказала Йоганссон.

Вона також зазначила, що очікує на появу відповідної пропозиції від Єврокомісії «доволі скоро», оскільки держави-члени «готові це зробити».

Йоганссон висловила думку, що в ЄС розуміють: багато українців стурбовані тим, що відбуватиметься після березня 2027 року. Такий підхід обумовлений тим, що війна триває, й мирної угоди чи навіть сталого припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом не очікується.

«Ми не бачимо мирної угоди в найближчому майбутньому. І тому люди, звісно, повинні розуміти, що відбуватиметься далі», - зазначила спецпосланниця.

Водночас Йоганссон наголосила, що українцям, які вже кілька років живуть у країнах ЄС, варто поступово переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.

«Я не вважаю хорошою ідеєю залишатися під тимчасовим захистом п’ять-шість років. Слід переходити на іншу, більш відповідну правову основу», - заявила вона.

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту ЄС був активований у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він дає українцям право жити, працювати та навчатися в країнах ЄС. Зараз цим статусом користуються понад чотири мільйони українців у ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна біженець

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]