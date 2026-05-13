ЄС може продовжити дію тимчасового захисту українських біженців до 2028 року

Спеціальна посланниця Євросоюзу з питань українців наголосила, що українцям, які вже кілька років живуть у країнах ЄС, варто поступово переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.

Спеціальна посланниця Євросоюзу з питань українців Ільва Йоганссон очікує, що ЄС продовжить дію тимчасового захисту для громадян України ще на рік - до 2028 року. Про це вона сказала в інтерв’ю DW.

«З огляду на поточну ситуацію, я думаю, що (від Європейська комісія. - Ред.) надійде пропозиція продовжити його ще на один рік - до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС із цим погодяться», - сказала Йоганссон.

За її словами, зараз між країнами-членами ЄС тривають обговорення щодо спільного підходу до майбутнього тимчасового захисту українців.

«На мій погляд, схоже, що ми прийдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але в основному - ще на один рік», - сказала Йоганссон.

Вона також зазначила, що очікує на появу відповідної пропозиції від Єврокомісії «доволі скоро», оскільки держави-члени «готові це зробити».

Йоганссон висловила думку, що в ЄС розуміють: багато українців стурбовані тим, що відбуватиметься після березня 2027 року. Такий підхід обумовлений тим, що війна триває, й мирної угоди чи навіть сталого припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом не очікується.

«Ми не бачимо мирної угоди в найближчому майбутньому. І тому люди, звісно, повинні розуміти, що відбуватиметься далі», - зазначила спецпосланниця.

Водночас Йоганссон наголосила, що українцям, які вже кілька років живуть у країнах ЄС, варто поступово переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.

«Я не вважаю хорошою ідеєю залишатися під тимчасовим захистом п’ять-шість років. Слід переходити на іншу, більш відповідну правову основу», - заявила вона.

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту ЄС був активований у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він дає українцям право жити, працювати та навчатися в країнах ЄС. Зараз цим статусом користуються понад чотири мільйони українців у ЄС.

