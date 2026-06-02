Поліція шукає банан за 5,8 млн євро – з французького музею викрали відомий експонат

У музеї Центр Помпіду-Мец у Франції зник відомий артоб’єкт «Комік» італійського художника Мауріціо Каттелана.

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Із французького музею Центр Помпіду-Мец вдруге викрали роботу італійського художника Мауріціо Каттелана «Комік» — відомий артоб’єкт у вигляді банана, приклеєного до стіни скотчем. Про це повідомляє Euronews.

Про зникнення експоната стало відомо після того, як у неділю його відсутність помітив співробітник служби безпеки музею. Вартість роботи оцінюється у 5,8 мільйона євро.

У музеї повідомили, що банан уже замінили. Це відповідає стандартній процедурі експонування «Коміка», адже фрукт змінюють кожні три дні, щоб він залишався свіжим. Водночас адміністрація закладу звернулася до поліції.

У Центрі Помпіду-Мец пояснили, що подали кримінальну скаргу через неможливість встановити особу викрадача. У музеї зазначили, що за таких обставин «немає можливості для діалогу». Також представники закладу наголосили, що сприймають подію як питання поваги до мистецького твору.

У музеї нагадали, що це вже другий подібний випадок.

У липні 2025 року робота також опинилася в центрі уваги після того, як один із відвідувачів з’їв банан, який був частиною інсталяції. Тоді Мауріціо Каттелан жартома заявив, що був розчарований тим, що чоловік з’їв лише фрукт, а не клейку стрічку. У тому випадку музей не звертався до правоохоронних органів.

Роботу «Комік» вперше представили на виставці Art Basel у Маямі-Біч у 2019 році. Від початку вона викликала активні дискусії щодо меж сучасного мистецтва та природи мистецької цінності.

Того ж року художник Давид Датуна зняв банан зі стіни та з’їв його просто під час виставки, пояснивши свій вчинок голодом. Аналогічний випадок стався у 2023 році в Сеул, де відвідувач музею також з’їв фрукт, що був частиною інсталяції.

Попри суперечки навколо твору, його ринкова вартість продовжувала зростати. У листопаді 2024 року засновник криптовалютного проєкту Tron Джастін Сан придбав одну з версій «Коміка» за 5,8 мільйона євро. Через кілька днів після покупки він також з’їв банан перед журналістами під час заходу в Гонконг.

Особливість «Коміка» полягає в тому, що його цінність визначається не самим фруктом, а сертифікатом автентичності та інструкціями щодо експонування. Власники роботи отримують право відтворювати інсталяцію відповідно до визначених автором вимог.

Згідно з інструкцією, банан має бути закріплений на стіні на висоті 1,72 метра від підлоги та розташований під кутом 37 градусів. Сам фрукт при цьому може замінюватися необмежену кількість разів.

Наразі французька поліція продовжує пошуки викраденого експоната. Інформації про місцеперебування банана та особу людини, яка його забрала, поки немає.

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