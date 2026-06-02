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Полиция разыскивает банан стоимостью 5,8 млн евро — из французского музея похитили известный экспонат

21:50, 2 июня 2026
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В музее Центр Помпиду-Мец во Франции исчез известный арт-объект «Комик» итальянского художника Маурицио Каттелано.
Полиция разыскивает банан стоимостью 5,8 млн евро — из французского музея похитили известный экспонат
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Из французского музея «Центр Помпиду-Мец» во второй раз похитили работу итальянского художника Маурицио Каттелано «Комик» — известный арт-объект в виде банана, приклеенного к стене скотчем. Об этом сообщает Euronews.

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Об исчезновении экспоната стало известно после того, как в воскресенье его отсутствие заметил сотрудник службы безопасности музея. Стоимость работы оценивается в 5,8 миллиона евро.

В музее сообщили, что банан уже заменили. Это соответствует стандартной процедуре экспонирования «Комика», ведь фрукт меняют каждые три дня, чтобы он оставался свежим. В то же время администрация заведения обратилась в полицию.

В Центре Помпиду-Мец объяснили, что подали уголовное заявление из-за невозможности установить личность похитителя. В музее отметили, что при таких обстоятельствах «нет возможности для диалога». Также представители заведения подчеркнули, что воспринимают происшествие как вопрос уважения к произведению искусства.

В музее напомнили, что это уже второй подобный случай.

В июле 2025 года работа также оказалась в центре внимания после того, как один из посетителей съел банан, который был частью инсталляции. Тогда Маурицио Каттелан в шутку заявил, что был разочарован тем, что мужчина съел только фрукт, а не клейкую ленту. В том случае музей не обращался в правоохранительные органы.

Работу «Комик» впервые представили на выставке Art Basel в Майами-Бич в 2019 году. С самого начала она вызвала активные дискуссии о границах современного искусства и природе художественной ценности.

В том же году художник Давид Датуна снял банан со стены и съел его прямо во время выставки, объяснив свой поступок голодом. Аналогичный случай произошел в 2023 году в Сеуле, где посетитель музея также съел фрукт, который был частью инсталляции.

Несмотря на споры вокруг произведения, его рыночная стоимость продолжала расти. В ноябре 2024 года основатель криптовалютного проекта Tron Джастин Сан приобрел одну из версий «Комика» за 5,8 миллиона евро. Через несколько дней после покупки он также съел банан перед журналистами во время мероприятия в Гонконге.

Особенность «Комика» заключается в том, что его ценность определяется не самим фруктом, а сертификатом подлинности и инструкциями по экспонированию. Владельцы работы получают право воссоздавать инсталляцию в соответствии с установленными автором требованиями.

Согласно инструкции, банан должен быть закреплен на стене на высоте 1,72 метра от пола и расположен под углом 37 градусов. Сам фрукт при этом может заменяться неограниченное количество раз.

В настоящее время французская полиция продолжает поиски похищенного экспоната. Информации о местонахождении банана и личности человека, который его забрал, пока нет.

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