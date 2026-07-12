Исковая давность: какие сроки сейчас действуют для обращения в суд
После возобновления течения срока исковой давности в Украине гражданам следует внимательнее следить за сроками обращения в суд. Именно от соблюдения установленных законом сроков часто зависит возможность защитить свои права и законные интересы. Законодательство определяет как общий срок исковой давности, так и специальные сроки для отдельных категорий споров, а также случаи, когда течение этого срока приостанавливается или исковая давность вообще не применяется.
Что такое исковая давность
Исковая давность — это срок, в течение которого лицо имеет право обратиться в суд для защиты своего гражданского права или интереса.
Общий срок исковой давности в Украине составляет три года.
В то же время для отдельных категорий дел Гражданский кодекс Украины устанавливает специальные сроки.
В каких случаях действует специальная исковая давность
Исковая давность продолжительностью один год применяется, в частности, к требованиям:
- о взыскании штрафа или пени;
- об опровержении недостоверной информации в медиа;
- в связи с недостатками проданного товара;
- о расторжении договора дарения;
- об оспаривании решений общего собрания общества;
- в других случаях, прямо определенных законом.
Когда начинается течение исковой давности
Как правило, течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права.
Вместе с тем Гражданский кодекс Украины предусматривает случаи, когда течение исковой давности:
- приостанавливается;
- прерывается;
- либо не применяется вообще.
В каких случаях течение исковой давности приостанавливается
Течение исковой давности может быть приостановлено, в частности, в случае:
- действия непреодолимой силы;
- введения моратория;
- пребывания стороны в составе Вооруженных Сил Украины или других воинских формирований, переведенных на военное положение.
Во время действия военного положения в Украине течение исковой давности было приостановлено специальными положениями Гражданского кодекса Украины.
Почему сейчас важно проверить сроки обращения в суд
В 2025 году Верховная Рада приняла Закон Украины №4434-IX от 14 мая 2025 года «О внесении изменения в раздел "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса Украины относительно возобновления течения исковой давности».
Именно этим Законом предусмотрено возобновление течения сроков исковой давности. Поэтому гражданам следует внимательно контролировать сроки обращения в суд и учитывать актуальные изменения законодательства, чтобы не потерять возможность судебной защиты своих прав.
На какие требования исковая давность не распространяется
Исковая давность не применяется, в частности, к:
- требованиям о защите личных неимущественных прав;
- требованиям вкладчиков к банкам;
- требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;
- отдельным требованиям относительно страховых выплат;
- другим случаям, предусмотренным законодательством.
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