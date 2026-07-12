Исковая давность: какие сроки сейчас действуют для обращения в суд

Когда начинается течение исковой давности, в каких случаях оно приостанавливается и на какие требования эти сроки не распространяются.

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После возобновления течения срока исковой давности в Украине гражданам следует внимательнее следить за сроками обращения в суд. Именно от соблюдения установленных законом сроков часто зависит возможность защитить свои права и законные интересы. Законодательство определяет как общий срок исковой давности, так и специальные сроки для отдельных категорий споров, а также случаи, когда течение этого срока приостанавливается или исковая давность вообще не применяется.

Что такое исковая давность

Исковая давность — это срок, в течение которого лицо имеет право обратиться в суд для защиты своего гражданского права или интереса.

Общий срок исковой давности в Украине составляет три года.

В то же время для отдельных категорий дел Гражданский кодекс Украины устанавливает специальные сроки.

В каких случаях действует специальная исковая давность

Исковая давность продолжительностью один год применяется, в частности, к требованиям:

о взыскании штрафа или пени;

об опровержении недостоверной информации в медиа;

в связи с недостатками проданного товара;

о расторжении договора дарения;

об оспаривании решений общего собрания общества;

в других случаях, прямо определенных законом.

Когда начинается течение исковой давности

Как правило, течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права.

Вместе с тем Гражданский кодекс Украины предусматривает случаи, когда течение исковой давности:

приостанавливается;

прерывается;

либо не применяется вообще.

В каких случаях течение исковой давности приостанавливается

Течение исковой давности может быть приостановлено, в частности, в случае:

действия непреодолимой силы;

введения моратория;

пребывания стороны в составе Вооруженных Сил Украины или других воинских формирований, переведенных на военное положение.

Во время действия военного положения в Украине течение исковой давности было приостановлено специальными положениями Гражданского кодекса Украины.

Почему сейчас важно проверить сроки обращения в суд

В 2025 году Верховная Рада приняла Закон Украины №4434-IX от 14 мая 2025 года «О внесении изменения в раздел "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса Украины относительно возобновления течения исковой давности».

Именно этим Законом предусмотрено возобновление течения сроков исковой давности. Поэтому гражданам следует внимательно контролировать сроки обращения в суд и учитывать актуальные изменения законодательства, чтобы не потерять возможность судебной защиты своих прав.

На какие требования исковая давность не распространяется

Исковая давность не применяется, в частности, к:

требованиям о защите личных неимущественных прав;

требованиям вкладчиков к банкам;

требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;

отдельным требованиям относительно страховых выплат;

другим случаям, предусмотренным законодательством.

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