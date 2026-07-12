Военнослужащий через суд добился выплаты более 140 тысяч грн за задержку расчета при увольнении

Воинская часть должна выплатить более 140 тысяч грн за задержку окончательного расчета при увольнении военнослужащего.

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Третий апелляционный административный суд подтвердил, что воинская часть, не произведшая полный расчет с военнослужащим в день его увольнения, не освобождается от ответственности даже в том случае, если причитающиеся выплаты были определены судебным решением. Обязанность работодателя прекращается только после фактического проведения окончательного расчета.

Вместе с тем коллегия судей изменила решение суда первой инстанции в части размера возмещения. Апелляционный суд применил правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой при определении среднего заработка за время задержки расчета при увольнении необходимо оценивать соразмерность компенсации с учетом конкретных обстоятельств дела. Именно по этим основаниям размер возмещения был определен в сумме 140 005,64 грн.

Обстоятельства дела

Истец проходил военную службу в воинской части с 20 апреля 2021 года по 12 июня 2024 года. Он был уволен в отставку по состоянию здоровья в связи с установлением инвалидности.

После увольнения военнослужащий оспорил порядок начисления денежного обеспечения. В предыдущем деле суд установил, что воинская часть неправомерно рассчитывала отдельные составляющие денежного обеспечения с применением прожиточного минимума, установленного по состоянию на 1 января 2018 года, тогда как должна была использовать прожиточный минимум, определенный законами о Государственном бюджете Украины на соответствующие годы.

Решением Запорожского окружного административного суда воинскую часть обязали произвести перерасчет и доплатить денежное обеспечение за период с 20 апреля 2021 года по 19 мая 2023 года. Во исполнение этого решения к выплате было начислено 148 828,37 грн, однако доказательства фактической выплаты этой суммы в материалах дела отсутствовали.

После этого военнослужащий обратился в суд с новым иском. Он просил взыскать средний заработок за время задержки окончательного расчета при увольнении, а также обязать воинскую часть начислить и выплатить компенсацию утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты денежного обеспечения.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей отметила, что в соответствии со статьями 116 и 117 Кодекса законов о труде работодатель обязан произвести полный расчет с работником в день увольнения.

Суд подчеркнул, что даже если причитающиеся при увольнении суммы определены судебным решением, это не освобождает работодателя от ответственности за несвоевременный окончательный расчет. Обязанность работодателя прекращается только после фактической выплаты всех причитающихся сумм, а само судебное решение не означает исполнения этой обязанности. Такой подход соответствует сложившейся практике Верховного Суда.

Апелляционный суд также обратил внимание на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 8 октября 2025 года. Согласно ей после внесения изменений в статью 117 КЗоТ ограничение ответственности работодателя шестью месяцами не означает автоматического взыскания среднего заработка за этот период. Суд должен оценить соразмерность компенсации, учитывая размер задолженности, продолжительность просрочки, поведение сторон и другие обстоятельства, чтобы обеспечить справедливый баланс интересов. Именно применение этого подхода стало основанием для изменения решения суда первой инстанции.

Почему суд уменьшил сумму возмещения

Коллегия судей установила, что при увольнении военнослужащему было выплачено 9 907,14 грн, тогда как во исполнение предыдущего судебного решения воинская часть начислила еще 148 828,37 грн. Таким образом, общий размер причитающихся истцу выплат составил 158 735,51 грн, а доля невыплаченной суммы — 93,7%.

Средний заработок за максимально возможный шестимесячный период задержки был рассчитан в сумме 149 419,04 грн. Однако, применив принципы разумности, справедливости и соразмерности, суд по делу № 280/4194/25 определил, что надлежащим размером возмещения является 140 005,64 грн.

Компенсация утраты части доходов

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что воинская часть обязана начислить и выплатить истцу компенсацию утраты части доходов в соответствии с Законом Украины «О компенсации гражданам утраты части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты».

Суд отметил, что право на такую компенсацию возникает независимо от того, было ли соответствующее денежное обеспечение начислено добровольно либо во исполнение судебного решения. Решающим является сам факт нарушения сроков выплаты дохода. При этом компенсация должна быть начислена и выплачена одновременно с погашением задолженности, а ее неначисление и невыплата являются противоправным бездействием работодателя.

Что решил суд

Третий апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу воинской части.

Суд изменил решение суда первой инстанции только в части размера среднего заработка за задержку расчета при увольнении и постановил взыскать с воинской части в пользу бывшего военнослужащего 140 005,64 грн за период с 13 июня по 13 декабря 2024 года.

В остальной части решение оставлено без изменений. В частности, апелляционный суд подтвердил обязанность воинской части начислить и выплатить компенсацию утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты денежного обеспечения.

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