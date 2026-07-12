Пили алкоголь и стреляли из окон: в США подростки после поездки на беспилотном такси оказались в полиции

Безпилотное такси остановили под предлогом поломки, чтобы полиция могла задержать подростков.

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В Калифорнии двое 15-летних подростков во время поездки на беспилотном такси Waymo распивали алкоголь и стреляли гелевыми шариками из окон автомобиля. Компания зафиксировала нарушение с помощью систем мониторинга, сразу сообщила об этом полиции, дистанционно заблокировала транспортное средство под предлогом технической неисправности и помогла правоохранителям организовать задержание. В настоящее время прокуратура решает, предъявлять ли несовершеннолетним официальные обвинения.

Waymo сообщила полиции о стрельбе из беспилотного автомобиля

Инцидент произошел в городе Сан-Матео, штат Калифорния. Представитель Waymo обратился в полицию и сообщил, что двое пассажиров стреляют из салона беспилотного автомобиля. Одновременно компания проинформировала правоохранителей, что подростки, вероятно, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным издания ABC7, автомобили Waymo оснащены большим количеством камер, которые позволяют контролировать ситуацию во время поездки. В этом случае сотрудник компании наблюдал за происходящим в режиме реального времени, передавал полиции информацию о том, что происходит внутри автомобиля, сообщал его местонахождение и координировал действия правоохранителей.

После получения информации Waymo также дистанционно отключила автомобиль, чтобы правоохранители могли безопасно провести задержание.

Компания остановила автомобиль под предлогом технической неисправности

По информации полиции, беспилотный автомобиль остановился возле перекрестка 20-й авеню и улицы Эль-Камино-Реал в Сан-Матео.

Чтобы пассажиры не заподозрили вмешательство правоохранителей и не попытались скрыться, компания сообщила им, что автомобиль якобы остановился из-за технической неисправности. На самом деле транспортное средство было дистанционно заблокировано, что позволило полицейским занять позиции и подготовиться к задержанию.

Во время задержания задействовали электрошокеры и служебную собаку

После остановки автомобиля правоохранители провели задержание по процедуре, применяемой в потенциально опасных ситуациях.

На место происшествия прибыли несколько полицейских экипажей. Часть правоохранителей была вооружена электрошокерами, также к операции привлекли служебную собаку.

При этом задержание прошло без осложнений: подростки выполняли требования полицейских и не оказывали сопротивления. В результате инцидента никто не пострадал.

В салоне нашли алкоголь и перекрашенное игрушечное оружие

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили алкоголь, а также игрушечное оружие, которое, по их словам, было перекрашено так, чтобы напоминать настоящее.

Следователи установили, что подростки стреляли не боевыми патронами, а гелевыми шариками Orbeez — водяными полимерными шариками, которые используются в специальных игрушечных устройствах. В полиции пояснили, что по принципу действия они похожи на шарики для пейнтбола, хотя обладают значительно меньшей поражающей силой.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы никто не получил травм.

Прокуратура решает, предъявлять ли обвинения

Обоим задержанным по 15 лет. Материалы уже переданы в прокуратуру округа Сан-Матео, которая определит, привлекать ли их к ответственности.

Среди возможных нарушений, которые рассматривают следователи, — употребление алкогольных напитков несовершеннолетними. Кроме того, полиция планирует детально изучить записи с камер, установленных внутри беспилотного автомобиля, которые могли полностью зафиксировать ход событий.

В полиции считают, что Waymo действовала правильно, оперативно сообщив правоохранителям об опасном поведении пассажиров и помогая провести их задержание.

Местные жители также поддержали действия компании, отметив, что такое поведение подростков представляло опасность для окружающих, а оперативное вмешательство Waymo помогло предотвратить возможные более серьезные последствия.

По состоянию на момент публикации Waymo официально не прокомментировала инцидент. Полиция продолжает расследование, а окончательное решение о возможном предъявлении обвинений примет прокуратура округа Сан-Матео.

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