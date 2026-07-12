Одна ошибка в документах может задержать выплаты: что нужно проверить военнослужащим после ранения

Какие документы нужно проверить после ранения, чтобы избежать проблем с выплатами и статусами.

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После ранения военнослужащего ключевое значение имеет не только лечение, но и правильное оформление медицинских и служебных документов. Именно они подтверждают обстоятельства получения ранения, становятся основанием для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), экспертной оценки повседневного функционирования (ЭОПФ), установления инвалидности, получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны, участника боевых действий и назначения денежных выплат. В Министерстве обороны объяснили, какие документы должны быть оформлены после ранения, на что необходимо обратить особое внимание при их проверке и какие ошибки чаще всего приводят к задержке оформления социальных гарантий.

Почему правильное оформление документов после ранения критически важно

Раненый военнослужащий не обязан лично контролировать процесс оформления документов в медицинском учреждении. Вместе с тем именно от их правильности зависит возможность беспрепятственно пройти ВВК, установить причинную связь травмы, ранения, контузии, увечья или заболевания с прохождением военной службы, получить дополнительное вознаграждение во время длительного стационарного лечения или отпуска для лечения, пройти ЭОПФ для определения группы инвалидности, оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны и получить единовременную денежную помощь (ЕДП) в случае установления инвалидности.

При этом ошибки в документах сами по себе не лишают военнослужащего права на социальные гарантии. Однако они могут привести к возврату документов на доработку, что затягивает прохождение процедур и назначение выплат на несколько месяцев.

По вопросам оформления документов, направления и прохождения ВВК, а также реализации социальных гарантий военнослужащие могут обращаться к специалистам служб сопровождения своей воинской части, учреждения здравоохранения или территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В их задачи, в частности, входит помощь раненым в прохождении ВВК и оформлении документов для получения статусов и выплат.

Первичная медицинская карточка: первый документ после ранения

Первым документом является первичная медицинская карточка (ПМК) — первичный учетный документ, который оформляется при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Ее заполняют в случае травмы, ранения, заболевания или поражения. Документ подтверждает факт оказания медицинской помощи и является одним из основных источников информации для дальнейшего оформления справки об обстоятельствах травмы, ранения, контузии или увечья.

Выписка из стационара: что нужно обязательно проверить

После завершения лечения учреждение здравоохранения выдает выписку из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного. В ней указываются диагнозы, состояние пациента на момент выписки и сроки лечения.

В Минобороны рекомендуют внимательно проверить два ключевых момента:

внесены ли в документ все установленные повреждения. Например, отдельные переломы могут быть выявлены уже после детального обследования, а не во время оказания первой помощи;

правильно ли указана дата получения ранения в анамнезе. Например, формулировка «последствия МВТ, полученной 01.05.2024» должна соответствовать данным первичной медицинской карточки и справки об обстоятельствах травмы.

Неточности в этих данных могут негативно повлиять на установление причинной связи во время военно-врачебной экспертизы или определение причин инвалидности во время ЭОПФ. Поэтому все выписки необходимо сохранять и предъявлять во время каждого последующего медицинского осмотра.

Справка об обстоятельствах травмы: документ, без которого невозможно оформить ряд выплат

Одним из важнейших документов является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), которая оформляется по Приложению 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденному приказом Министерства обороны Украины от 14 августа 2008 года № 402.

Именно этот документ используется для:

установления причинной связи ранения во время военно-врачебной экспертизы;

назначения выплат, в частности единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности;

подтверждения права на дополнительное вознаграждение и отдельные виды помощи от территориальных общин;

обжалования решений ВВК относительно установленной причинной связи.

При оформлении справки необходимо проверить правильность персональных данных, дату получения травмы, полный перечень повреждений и их локализацию, а также соответствие описания обстоятельств другим документам — журналу боевых действий, первичной медицинской карточке, материалам служебного расследования и другим доказательствам.

Формулировки обстоятельств должны соответствовать описаниям причинных связей травм, ранений, контузий и увечий, определенным пунктом 21.5 главы 21 раздела II Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Особенно важно, чтобы в справке была прямо указана информация о том, что ранение не связано с совершением уголовного или административного правонарушения, не стало следствием пребывания в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и не является результатом умышленного причинения себе телесных повреждений. При отсутствии такой формулировки пакет документов для назначения единовременной денежной помощи возвращают на доработку.

Кто устанавливает причинную связь ранения

Устанавливать причинную связь между ранением и прохождением военной службы имеет право исключительно военно-врачебная комиссия в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Командир воинской части, начальник медицинской службы или кадровое подразделение такого решения принимать не могут. Командир лишь оформляет справку об обстоятельствах травмы, которая в дальнейшем используется ВВК при принятии решения.

Порядок оформления документа зависит от обстоятельств получения ранения.

Если военнослужащий получил ранение вследствие действий противника, служебное расследование не проводится. Используются имеющиеся документы — первичная медицинская карточка, журнал боевых действий, приказы об участии в боевых действиях и другие материалы. После этого готовится рапорт, издается приказ командира, а справка об обстоятельствах травмы оформляется в системе электронного документооборота (СЭДО), передается в кабинет ВВК или в учреждение здравоохранения, а военнослужащему выдается бумажная копия.

Если событие произошло без воздействия противника, в обязательном порядке проводится служебное расследование в соответствии с Инструкцией Минобороны № 332 от 27 октября 2021 года, оформляются акт служебного расследования и акт о несчастном случае. Далее процедура аналогична: рапорт, приказ, оформление справки в СЭДО и выдача копии военнослужащему.

Справка об участии в боевых действиях: для чего она нужна

Еще одним важным документом является справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины. Она оформляется по Приложению 6 к Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 413.

Эта справка необходима для:

получения статуса участника боевых действий;

установления во время военно-врачебной экспертизы связи заболевания с защитой Родины.

Документ оформляет воинская часть. Если командир не подал необходимые материалы в соответствующую комиссию, военнослужащий имеет право самостоятельно инициировать этот процесс в соответствии с требованиями Порядка № 413.

Какие документы необходимо хранить после ранения

В Минобороны рекомендуют хранить все медицинские и административные документы в оригиналах и заранее изготавливать их копии.

В дальнейшем могут понадобиться:

военно-учетный документ;

первичная медицинская карточка;

выписки из медицинских карт за каждый период стационарного лечения;

справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5 к приказу Минобороны № 402);

справка о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6 к постановлению Кабинета Министров № 413);

выписка из учетной документации (форма № 12).

Что делать, если в документах обнаружили ошибки

Если в документах обнаружена неправильная дата, неполный диагноз или некорректное описание обстоятельств получения ранения, их необходимо исправить через медицинское учреждение, воинскую часть или ТЦК и СП еще до подачи документов на ВВК, ЭОПФ или для оформления выплат.

После подачи документов исправление также возможно, однако процедура займет значительно больше времени.

Если на момент установления причинной связи травмы или заболевания необходимых документов не было, а впоследствии они появились, военнослужащий может обратиться в штатную ВВК с заявлением о повторном установлении причинной связи, приложив новые документы.

Как обжаловать решение ВВК

В случае несогласия с постановлением военно-врачебной комиссии, в частности относительно установленной причинной связи ранения или заболевания, военнослужащий имеет право обжаловать решение в ВВК более высокого уровня либо обратиться в суд.

Срок для обжалования составляет 30 дней со дня принятия соответствующего решения.

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