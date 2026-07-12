К 2036 году число случаев бесплодия среди женщин может вырасти почти до 80 миллионов — исследование

Одной из главных причин называют отложенное материнство и рост числа беременностей после 35 лет.

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К 2036 году в мире прогнозируется почти полуторакратный рост числа случаев бесплодия среди женщин. Исследователи связывают эту тенденцию прежде всего с отложенным материнством и увеличением числа беременностей в позднем репродуктивном возрасте.

Прогноз на ближайшее десятилетие

Число случаев бесплодия среди женщин в мире к 2036 году может вырасти почти до 80 миллионов. Это почти в 1,5 раза больше, чем было зафиксировано в 2023 году. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet, о чем сообщает Euronews.

По данным ученых, если в 2023 году в мире насчитывалось около 53,6 миллиона случаев бесплодия среди женщин в возрасте от 35 до 49 лет, то к 2036 году этот показатель может вырасти почти до 80 миллионов. Наибольший рост прогнозируется в возрастной группе 35–39 лет.

Почему растет количество случаев бесплодия

Исследователи объясняют, что основной причиной является возрастное снижение запаса яйцеклеток и их способности к оплодотворению. Это приводит к снижению фертильности, повышает риск выкидышей и снижает эффективность вспомогательных репродуктивных технологий.

Авторы исследования отмечают, что в связи со старением населения и социально-экономическими изменениями всё больше женщин откладывают рождение детей на более поздний возраст, что делает проблему бесплодия всё более актуальной для систем общественного здравоохранения.

На чём основаны выводы

Для исследования китайские ученые проанализировали данные проекта Global Burden of Disease 2023, который охватывает 204 страны и региона мира и содержит информацию за период с 1990 по 2023 год.

Они пришли к выводу, что наиболее быстрое распространение бесплодия прогнозируется в более развитых странах.

По словам исследователей, во многих странах со средним уровнем дохода и в быстроразвивающихся странах ситуацию определяют сразу несколько факторов: люди позже вступают в брак, откладывают рождение детей, всё больше женщин после 35 лет планируют беременность, а рост осведомлённости о проблемах с фертильностью побуждает больше пар обращаться за медицинской помощью.

Медицинская помощь остается малодоступной

В то же время во многих странах обследование и лечение бесплодия остаются дорогостоящими или недостаточно доступными. Из-за этого спрос на соответствующие медицинские услуги растет значительно быстрее, чем возможности систем здравоохранения их обеспечить.

Биолог и эксперт по репродуктивной медицине Росио Нуньес Калонже, не принимавшая участия в исследовании, отметила, что расширение доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям само по себе не решит проблему.

По её словам, в таких странах, как Испания, необходимо также устранять социальные факторы, заставляющие людей откладывать рождение детей, в частности улучшать баланс между работой и личной жизнью, обеспечивать экономическую стабильность и усиливать институциональную поддержку раннего материнства.

Проблема касается не только женщин

Авторы исследования подчеркивают, что бесплодие является проблемой не только женщин. По их оценкам, в течение жизни с трудностями с зачатием сталкивается примерно каждый шестой человек в мире, а среди пар репродуктивного возраста бесплодие наблюдается в 8–12% случаев.

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