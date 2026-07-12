До 2036 року кількість випадків безпліддя серед жінок може зрости майже до 80 мільйонів – дослідження

Однією з головних причин називають відкладене материнство та збільшення кількості вагітностей після 35 років.

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До 2036 року у світі прогнозують майже півтораразове зростання кількості випадків безпліддя серед жінок. Дослідники пов’язують цю тенденцію насамперед із відкладеним материнством та збільшенням кількості вагітностей у старшому репродуктивному віці.

Прогноз на найближче десятиліття

Кількість випадків безпліддя серед жінок у світі до 2036 року може зрости майже до 80 мільйонів. Це майже у 1,5 раза більше, ніж було зафіксовано у 2023 році. Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, про що повідомляє Euronews.

За даними науковців, якщо у 2023 році у світі налічувалося близько 53,6 мільйона випадків безпліддя серед жінок віком від 35 до 49 років, то до 2036 року цей показник може зрости майже до 80 мільйонів. Найбільше зростання прогнозують у віковій групі 35–39 років.

Чому зростає кількість випадків безпліддя

Дослідники пояснюють, що основною причиною є вікове зниження запасу яйцеклітин та їхньої здатності до запліднення. Це призводить до зменшення фертильності, підвищує ризик викиднів і знижує ефективність допоміжних репродуктивних технологій.

Автори дослідження зазначають, що зі старінням населення та соціально-економічними змінами дедалі більше жінок відкладають народження дітей на пізніший вік, що робить проблему безпліддя дедалі актуальнішою для систем громадського здоров’я.

На чому ґрунтуються висновки

Для дослідження китайські науковці проаналізували дані проєкту Global Burden of Disease 2023, який охоплює 204 країни та регіони світу та містить інформацію за період із 1990 до 2023 року.

Вони дійшли висновку, що найшвидше поширення безпліддя прогнозується у більш розвинених країнах.

За словами дослідників, у багатьох державах із середнім рівнем доходу та країнах, що активно розвиваються, ситуацію визначають одразу кілька чинників: люди пізніше одружуються, відкладають народження дітей, дедалі більше жінок після 35 років планують вагітність, а зростання обізнаності про проблеми з фертильністю спонукає більше пар звертатися по медичну допомогу.

Медична допомога залишається малодоступною

Водночас у багатьох країнах обстеження та лікування безпліддя залишаються дорогими або недостатньо доступними. Через це попит на відповідні медичні послуги зростає значно швидше, ніж можливості систем охорони здоров’я їх забезпечити.

Біологиня та експертка з репродуктивної медицини Росіо Нуньєс Калонже, яка не брала участі в дослідженні, зазначила, що розширення доступу до допоміжних репродуктивних технологій саме по собі не вирішить проблему.

За її словами, у таких країнах, як Іспанія, необхідно також усувати соціальні чинники, які змушують людей відкладати народження дітей, зокрема покращувати баланс між роботою та особистим життям, забезпечувати економічну стабільність і посилювати інституційну підтримку раннього материнства.

Проблема стосується не лише жінок

Автори дослідження наголошують, що безпліддя є проблемою не лише жінок. За їхніми оцінками, протягом життя з труднощами із зачаттям стикається приблизно кожна шоста людина у світі, а серед пар репродуктивного віку безпліддя спостерігається у 8–12% випадків.

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