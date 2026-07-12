Суд ЄС посилив захист персональних даних: журналістський статус більше не є універсальним винятком

Суд визнав, що простого статусу медіа недостатньо, щоб не виконувати вимоги щодо захисту персональних даних.

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Суд Європейського Союзу ухвалив важливе рішення щодо захисту персональних даних. Судді дійшли висновку, що продаж онлайн-доступу до інформації про судимості людей сам по собі не є журналістською діяльністю, а тому не звільняє від виконання вимог Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR).

Підставою для розгляду стала справа громадянина Швеції, який був засуджений за кримінальний злочин у 2011 році. Після відбуття покарання він намагався домогтися видалення інформації про свій вирок із платної інтернет-бази, де зібрані судові рішення та інші відомості про людей.

Чоловік звернувся до суду з вимогою стягнути близько 300 тисяч шведських крон (приблизно 31 тисячу доларів) компенсації, вважаючи, що оператор бази порушив GDPR, відмовившись видалити його персональні дані.

Свобода слова не скасовує право на захист персональних даних

Суд наголосив, що держави-члени ЄС можуть встановлювати окремі винятки з GDPR для журналістики, мистецтва, літератури чи науки, однак вони не мають права робити ці винятки ширшими, ніж дозволяє законодавство Євросоюзу.

Тому національні норми про свободу слова не можуть позбавляти людину права вимагати захисту своїх персональних даних відповідно до GDPR.

Публічні документи не можна безмежно використовувати

У Швеції судові рішення є відкритими документами. Саме тому в країні з'явилися сервіси, які збирають такі документи, створюють пошукові бази та продають до них доступ.

Оператор спірної бази стверджував, що має спеціальний дозвіл на публікацію, який гарантує конституційний захист свободи слова. На його думку, цього було достатньо, щоб не застосовувати звичайні механізми захисту, передбачені GDPR.

Однак Суд ЄС із такою позицією не погодився.

Судді зазначили, що сам по собі статус видання або наявність спеціального дозволу на публікацію не означає автоматичного звільнення від вимог GDPR.

Що вважається журналістикою

Водночас Суд не заявив, що платні бази даних ніколи не можуть бути журналістським продуктом.

Ключовим критерієм є не спосіб поширення інформації чи отримання прибутку, а мета діяльності.

На думку суддів, щоб користуватися журналістським винятком із GDPR, обробка персональних даних має бути спрямована на інформування суспільства, а матеріали повинні проходити редакційне опрацювання, перевірку фактів, готуватися відповідно до редакційної політики та з дотриманням журналістських етичних стандартів.

Просте копіювання відкритих судових рішень і продаж доступу до них цим критеріям може не відповідати.

Які наслідки матиме рішення

Видання Courthouse News вказує, що рішення Суду ЄС чіткіше розмежовує професійну журналістику та діяльність сервісів, які заробляють на продажі персональних даних.

Також воно може ускладнити роботу компаній, що торгують такими даними, посилаючись на журналістський статус для уникнення відповідальності за порушення GDPR.

Тепер шведський суд має встановити, чи здійснював оператор бази реальну редакційну діяльність і чи відповідає його робота критеріям журналістики, визначеним Судом ЄС.

Якщо ні, компанія не зможе користуватися журналістським винятком, а люди, чиї персональні дані оприлюднені в такій базі, отримають можливість вимагати їх видалення та компенсації відповідно до GDPR.

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