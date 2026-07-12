Штрафи за сміття збільшать в рази – що зміниться для громадян, ФОП і посадовців

В Україні хочуть суттєво посилити покарання за незаконне поводження з відходами: штрафи до 51 тисячі гривень і до 10 років ув'язнення.

Фото: Big Kyiv

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти №15325 та №15327, які передбачають комплексне оновлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил поводження з відходами. Документи пропонують значно збільшити штрафи, запровадити нові види адміністративних правопорушень і посилити покарання за екологічні злочини.

Що пропонують змінити

Законопроєкти №15325 та №15327 розроблено на виконання Закону України «Про управління відходами». Їхня мета — привести українське законодавство у відповідність до європейських екологічних стандартів, посилити контроль за поводженням із відходами та скоротити кількість стихійних сміттєзвалищ.

Документ №15325 стосується адміністративної відповідальності, а №15327 — кримінальної.

Запропоновано дворівневу систему покарань: за менш тяжкі порушення — суттєво вищі штрафи, а за дії, що створили небезпеку для людей або завдали значної шкоди довкіллю, — кримінальну відповідальність.

Які штрафи можуть зрости

Законопроєкт пропонує збільшити штрафи за:

псування, забруднення або засмічення земель і ґрунтів відходами;

засмічення лісів;

пошкодження або знищення лісів унаслідок забруднення;

порушення вимог законодавства у сфері управління відходами;

порушення правил благоустрою населених пунктів.

За засмічення або забруднення земель відходами пропонується встановити штраф:

для громадян — від 1 700 до 5 100 гривень;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 13 600 до 17 000 гривень.

У разі повторного порушення протягом року або якщо воно завдало значної шкоди довкіллю, штрафи можуть зрости:

для громадян — від 6 800 до 15 300 гривень;

для посадових осіб та ФОП — від 42 500 до 51 000 гривень.

Такі самі санкції пропонується застосовувати за засмічення лісів, пошкодження лісових територій через забруднення та інші порушення правил управління відходами.

Окремо законопроєкт визначає поняття «велика шкода довкіллю». Нею пропонується вважати шкоду у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нові адміністративні правопорушення

Проєкт закону також пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новими підставами для відповідальності.

Штрафи можуть запровадити за:

неподання або порушення порядку подання декларації про відходи;

відсутність плану управління відходами;

здійснення операцій з оброблення відходів без необхідного дозволу;

недотримання умов виданого дозволу;

невжиття заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ;

неведення обліку сміттєзвалищ та відходів, власників яких не встановлено.

За неподання декларації про відходи або порушення порядку її подання посадовим особам та фізичним особам-підприємцям може загрожувати штраф від 1 700 до 5 100 гривень.

Такий самий штраф пропонується встановити й за відсутність плану управління відходами.

За здійснення операцій з оброблення відходів без відповідного дозволу передбачено штраф:

для громадян — від 1 700 до 5 100 гривень;

для посадових осіб та підприємців — від 6 800 до 17 000 гривень.

У разі повторного порушення або якщо воно призведе до значної шкоди довкіллю, максимальний розмір штрафу може сягати 51 тисячі гривень.

Відповідальність за стихійні сміттєзвалища

Окремі положення законопроєкту стосуються посадових осіб, які не забезпечують ліквідацію незаконних сміттєзвалищ або не ведуть їх облік.

Для посадових осіб органів місцевого самоврядування пропонується встановити штраф від 3 400 до 17 000 гривень, якщо несанкціоноване сміттєзвалище виявлено на землях комунальної власності.

Такі самі санкції можуть застосовуватися до посадових осіб місцевих державних адміністрацій, якщо сміттєзвалища розташовані за межами населених пунктів на державних землях і відповідального землекористувача або власника ділянки не встановлено.

Крім того, громади та місцеві державні адміністрації пропонується законодавчо зобов'язати вести облік таких сміттєзвалищ і забезпечувати їх ліквідацію.

Як планують посилити кримінальну відповідальність

Законопроєкт №15327 передбачає оновлення норм Кримінального кодексу щодо екологічних злочинів.

Йдеться про відповідальність за:

порушення правил екологічної безпеки;

забруднення земель;

забруднення атмосферного повітря;

забруднення водних об'єктів і моря;

незаконне ввезення відходів на територію України;

порушення правил поводження з небезпечними відходами.

Також пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 268-1 «Порушення встановленого порядку управління відходами». Вона передбачатиме відповідальність за діяльність з управління небезпечними відходами без ліцензії або за інші грубі порушення, якщо вони створили загрозу життю чи здоров'ю людей або довкіллю.

Яке покарання передбачають

Законопроєкт пропонує такі види кримінальної відповідальності:

за порушення правил екологічної безпеки, які створили небезпеку для людей або навколишнього природного середовища, — від штрафу до позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років;

якщо правопорушення вчинене повторно, групою осіб або спричинило істотну шкоду, — позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років;

якщо наслідком стала загибель людей, виникла надзвичайна екологічна ситуація або настали інші тяжкі наслідки, — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Крім цього, пропонується посилити відповідальність за незаконне ввезення відходів в Україну, порушення правил поводження з небезпечними відходами та розширити можливості застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб.

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