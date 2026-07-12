Перед виїздом за кордон перевірте паспорт: через одну деталь можуть не впустити до країни

Навіть із чинним паспортом українцю можуть відмовити у в'їзді, якщо документ не відповідає правилам країни призначення.

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Перед плануванням закордонної подорожі українцям рекомендують перевірити не лише наявність паспорта, а й строк його дії, стан документа та актуальність персональних даних. У різних країнах діють різні вимоги, і їх недотримання може стати підставою для відмови у в'їзді навіть за наявності всіх інших необхідних документів. Про це нагадали у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Який строк дії паспорта потрібен для подорожі

У більшості країн світу діє загальне правило: на момент в'їзду закордонний паспорт має залишатися чинним щонайменше ще шість місяців.

Така вимога покликана забезпечити дійсність документа протягом усього перебування за кордоном, зокрема у випадку непередбачених обставин або вимушеного продовження поїздки.

Водночас навіть якщо громадянина України випустять за кордон із паспортом, строк дії якого добігає кінця, країна призначення може відмовити у в'їзді через власні міграційні правила.

Які вимоги діють у різних країнах

Окремі держави встановлюють власні вимоги до мінімального строку дії закордонного паспорта.

Зокрема:

країни Шенгенської зони, серед яких Польща, Німеччина, Франція та інші, вимагають, щоб паспорт залишався чинним щонайменше три місяці після запланованої дати виїзду із Шенгенської зони;

Китай, Монголія, В'єтнам, Камбоджа, Лаос, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індонезія, Індія, Непал, Пакистан, Кувейт, Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Йорданія, Ізраїль, Єгипет, Туреччина та низка інших країн вимагають, щоб паспорт був чинним не менше шести місяців;

Велика Британія вимагає, щоб документ залишався дійсним протягом усього періоду перебування;

для поїздок до США та Канади рекомендується, щоб паспорт був чинним щонайменше шість місяців на дату в'їзду. Водночас для громадян України діє виняток: Україна входить до переліку держав, для громадян яких застосовується правило автоматичного продовження строку дії паспорта ще на шість місяців після зазначеної в документі дати закінчення.

Перевірте, чи достатньо вільних сторінок

Перед поїздкою також рекомендують звернути увагу на кількість чистих сторінок у паспорті.

Для проставлення штампів і віз бажано мати щонайменше дві вільні сторінки. Деякі країни, зокрема Італія, вимагають окремий повністю чистий аркуш для відміток прикордонної служби.

Паспорт не повинен бути пошкодженим

Природний знос документа допускається, однак серйозні пошкодження можуть стати підставою для визнання паспорта недійсним.

Йдеться, зокрема, про розірвані або вирвані сторінки, нечитабельні записи, пошкоджену фотографію, стерті персональні дані чи несправний біометричний чип.

Також у паспорті не повинно бути сторонніх написів, малюнків або інших позначок.

Актуальність персональних даних

Особливу увагу варто приділити відповідності персональних даних у паспорті.

Після зміни прізвища, імені або інших персональних даних законодавство України передбачає обов'язкову заміну документів протягом 30 днів після внесення відповідних змін.

Коли краще оформлювати новий паспорт

Фахівці рекомендують подавати документи на оформлення нового закордонного паспорта приблизно за шість-дев'ять місяців до завершення строку дії чинного документа.

Це допоможе уникнути сезонних затримок під час оформлення паспорта, проблем із придбанням квитків або отриманням візи, а також можливих відмов у в'їзді через недостатній строк дії документа.

Завчасна перевірка строку дії паспорта, його технічного стану та актуальності персональних даних допоможе уникнути неприємних ситуацій під час перетину державного кордону та спокійно підготуватися до подорожі.

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