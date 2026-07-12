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На Львівщині легковик зіткнувся з рейсовим автобусом – є загиблий і травмовані

13:41, 12 липня 2026
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Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює причини смертельної аварії на трасі Київ – Чоп.
На Львівщині легковик зіткнувся з рейсовим автобусом – є загиблий і травмовані
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У Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та рейсового автобуса. Внаслідок зіткнення загинув пасажир легковика, ще двох людей госпіталізували. Пасажири автобуса не постраждали. ДТП сталася на автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова Стрийського району. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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За попередніми даними правоохоронців, 45-річний житель Тернополя, який керував автомобілем Daewoo Nexia, зіткнувся з рейсовим автобусом Mercedes-Benz під керуванням 66-річного водія.

У момент аварії в автобусі перебували 45 пасажирів. Ніхто з них тілесних ушкоджень не отримав.

Унаслідок зіткнення водій легкового автомобіля отримав травми та був госпіталізований.

Також до медичного закладу доставили 65-річну пасажирку Daewoo Nexia, жительку Тернополя.

Ще один пасажир легковика — 67-річний житель Тернополя — від отриманих травм загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівської області відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

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