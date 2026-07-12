Після вироку у справі про лінчування суддя в Індії отримала погрози смертю та поліцейський захист

Після рішення суду щодо 14 засуджених у соцмережах розпочалася кампанія релігійної ненависті та залякування судді.

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Суддя зі штату Мадх'я-Прадеш Табассум Хан після винесення вироку 14 чоловікам у справі про лінчування стала об'єктом кампанії онлайн-погроз і релігійної ненависті. Через погрози їй надали поліцейську охорону, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження та вже затримали двох підозрюваних.

Вирок у справі про лінчування

Як повідомляє BBC, 12 червня додатковий районний та сесійний суддя штату Мадх'я-Прадеш Табассум Хан визнала 14 чоловіків винними у вбивстві, замаху на вбивство, участі в масових заворушеннях та незаконному позбавленні волі. Усіх засудили до довічного ув'язнення.

Справа стосувалася подій 2022 року, коли 50-річний Назір Ахмад перевозив худобу вночі. Його автомобіль зупинила група самопроголошених «гау ракшаків» («захисників корів»), озброєних палицями та ріжками. Нападники витягли Ахмада та двох його супутників із машини й жорстоко побили, підозрюючи їх у контрабанді худоби.

Від отриманих травм Ахмад помер, а двоє інших чоловіків вижили та дали свідчення в суді.

У своєму рішенні суддя зазначила, що цей злочин є очевидним випадком лінчування натовпом.

Погрози після рішення суду

Невдовзі після оголошення вироку Табассум Хан стала мішенню кампанії онлайн-цькування. У соціальних мережах почали поширюватися відео з образами та погрозами на її адресу.

Автори таких роликів стверджували, що суддя нібито ухвалила рішення проти засуджених через те, що вони є індуїстами, тоді як сама Хан — мусульманка.

За інформацією BBC, критика була спрямована не на юридичні аргументи суду, а саме на релігійну належність судді.

Протести та заклики до насильства

Після вироку члени родин засуджених зібралися біля суду, протестували проти рішення та намагалися перешкодити доставленню засуджених до в'язниці. Вони заявляли, що чоловіків покарали за «порятунок корів».

Згодом в інтернеті почали з'являтися відеозвернення представників індуїстських праворадикальних організацій із погрозами на адресу судді. У деяких із них лунали заклики до насильства, а також погрози зґвалтуванням і смертю.

В одному з відео звучало попередження про «кровопролиття» по всій країні, якщо засуджених не звільнять протягом десяти днів. Багато таких матеріалів залишалися доступними в мережі, набираючи тисячі переглядів і поширень.

Підтримку сім'ям засуджених також висловив ведучий правого телеканалу Sudarshan News, який закликав своїх глядачів «боротися за захисників корів».

Крім того, самопроголошені організації із захисту корів і групи прихильників ідеології хіндутви організували низку протестів. Зокрема, 22 червня організація Гау Ракша Парішад провела акцію в штаті Пенджаб, під час якої протестувальники спалили опудало судді. Через три дні Раштрія Баджранг Дал організувала протест у штаті Уттар-Прадеш із вимогою звільнити засуджених.

Реакція юристів і судової спільноти

Колишній суддя Верховного суду Індії Маркандей Катю заявив у соцмережі X, що кампанія була спрямована не лише проти конкретного судового рішення, а й на дискредитацію самої судді через її релігійну належність.

За його словами, легітимність судового рішення почали ставити під сумнів саме через мусульманську ідентичність Хан, хоча оцінювати вироки необхідно виключно з юридичної точки зору.

Пізніше Катю повідомив, що суддя надіслала йому повідомлення з подякою, зазначивши, що хвиля образ і погроз завдала їй психологічної травми та змусила почуватися так, ніби вона вчинила злочин, ухваливши вирок.

Підтримку Табассум Хан також висловили Асоціація адвокатів Верховного суду (SCBA) та Асоціація адвокатів Верховного суду (SCAORA), які засудили погрози й закликали притягнути винних до відповідальності.

Президент SCBA Вікас Сінгх заявив BBC, що залякування суддів становить серйозну загрозу для демократичної системи.

«Якщо ми дозволимо цьому статися, жоден суддя не зможе здійснювати правосуддя. У демократії суддя повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без страху чи упереджень», — сказав він.

Що роблять правоохоронці

Представник поліції Судхакар Бараскар повідомив BBC, що за фактами погроз відкрито кримінальне провадження за відповідними статтями Кримінального кодексу Індії.

Наразі вже затримано двох осіб. Кіберполіція відстежує користувачів, які поширюють провокаційні відео, та продовжує моніторинг соціальних мереж.

Водночас адвокат Верховного суду Санджай Хегде вважає, що держава та судова система мають зробити більше для гарантування безпеки судді.

У своїй статті для юридичного видання Live Law він навів приклад колишнього судді Високого суду Бомбея Гаутама Пателя, який після рішення у справі про спадкування у мусульманській громаді понад десять місяців отримував погрози разом із родиною. Після звернення суддівських організацій суд зобов'язав владу штату Махараштра забезпечити йому державний захист.

На думку Хегде, такий самий рівень захисту має бути забезпечений і для судді районного суду незалежно від її посади, релігії чи суспільного резонансу справи.

Минулого тижня Високий суд штату Мадх'я-Прадеш звернувся до високопосадовців із вимогою пояснити, які заходи вжито для захисту Табассум Хан, встановлення осіб, причетних до погроз, а також розпорядився продовжити її поліцейську охорону.

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