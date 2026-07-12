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На західному кордоні України зріс пасажиропотік: скільки людей перетнули кордон і де найбільші черги

12:29, 12 липня 2026
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Пасажиропотік на західному кордоні України зріс до 734 тисяч: в'їзд і виїзд майже зрівнялися.
На західному кордоні України зріс пасажиропотік: скільки людей перетнули кордон і де найбільші черги
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За тиждень із 4 по 10 липня пасажиропотік через пункти пропуску на західному кордоні України збільшився на 1,2% і сягнув 734 тисяч осіб. Водночас кількість тих, хто в'їжджав до країни та виїжджав з неї, практично зрівнялася. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України.

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Пасажиропотік продовжує зростати

За інформацією Держприкордонслужби, упродовж тижня кордон на виїзд перетнули 365 тисяч осіб проти 348 тисяч тижнем раніше. Водночас кількість тих, хто в'їхав в Україну, становила 369 тисяч, тоді як попереднього тижня цей показник дорівнював 377 тисячам.

Таким чином, загальний пасажиропотік зріс до 734 тисяч після збільшення на 6% тижнем раніше.

Через кордон проїхало більше транспорту

Зросла й кількість транспортних засобів, що перетнули західний кордон України. За тиждень через пункти пропуску прослідували 139 тисяч автомобілів проти 138 тисяч попереднього тижня.

Водночас кількість транспортних засобів із гуманітарними вантажами скоротилася з 434 до 371.

Де були найбільші черги

Станом на 9:00 неділі найбільше легкових автомобілів очікували на перетин кордону з Польщею у пункті пропуску «Краківець» — 40 автомобілів.

Також черги фіксувалися у таких пунктах пропуску:

  • «Устилуг» — 35 автомобілів;
  • «Грушів» — 20;
  • «Нижанковичі» — 15;
  • «Шегині» — 10.

На кордоні з Угорщиною найбільші черги були у пунктах пропуску:

  • «Лужанка» — 30 автомобілів;
  • «Косино» — 25;
  • «Тиса» — 20;
  • «Дзвінкове» — 15.

На словацькому напрямку у пункті пропуску «Ужгород» на оформлення чекали 15 автомобілів, у «Малому Березному» — п'ять.

На кордоні з Румунією найбільше автомобілів накопичилося у пункті пропуску «Порубне» — 50. На інших румунських пунктах пропуску, як і на кордоні з Молдовою, черг не було.

Показники перевищили минулорічні

Для порівняння, за аналогічний період минулого року пасажиропотік через західний кордон становив 718 тисяч осіб. Тоді також майже однакова кількість людей в'їжджала та виїжджала з України — 360 тисяч і 358 тисяч відповідно.

Кількість транспортних засобів торік була меншою і становила 133 тисячі. За даними Держприкордонслужби, минулого року пасажиропотік утримувався на такому самому або дещо вищому рівні до початку вересня.

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Державна прикордонна служба кордон перетин кордону

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