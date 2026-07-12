На західному кордоні України зріс пасажиропотік: скільки людей перетнули кордон і де найбільші черги

Пасажиропотік на західному кордоні України зріс до 734 тисяч: в'їзд і виїзд майже зрівнялися.

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За тиждень із 4 по 10 липня пасажиропотік через пункти пропуску на західному кордоні України збільшився на 1,2% і сягнув 734 тисяч осіб. Водночас кількість тих, хто в'їжджав до країни та виїжджав з неї, практично зрівнялася. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України.

Пасажиропотік продовжує зростати

За інформацією Держприкордонслужби, упродовж тижня кордон на виїзд перетнули 365 тисяч осіб проти 348 тисяч тижнем раніше. Водночас кількість тих, хто в'їхав в Україну, становила 369 тисяч, тоді як попереднього тижня цей показник дорівнював 377 тисячам.

Таким чином, загальний пасажиропотік зріс до 734 тисяч після збільшення на 6% тижнем раніше.

Через кордон проїхало більше транспорту

Зросла й кількість транспортних засобів, що перетнули західний кордон України. За тиждень через пункти пропуску прослідували 139 тисяч автомобілів проти 138 тисяч попереднього тижня.

Водночас кількість транспортних засобів із гуманітарними вантажами скоротилася з 434 до 371.

Де були найбільші черги

Станом на 9:00 неділі найбільше легкових автомобілів очікували на перетин кордону з Польщею у пункті пропуску «Краківець» — 40 автомобілів.

Також черги фіксувалися у таких пунктах пропуску:

«Устилуг» — 35 автомобілів;

«Грушів» — 20;

«Нижанковичі» — 15;

«Шегині» — 10.

На кордоні з Угорщиною найбільші черги були у пунктах пропуску:

«Лужанка» — 30 автомобілів;

«Косино» — 25;

«Тиса» — 20;

«Дзвінкове» — 15.

На словацькому напрямку у пункті пропуску «Ужгород» на оформлення чекали 15 автомобілів, у «Малому Березному» — п'ять.

На кордоні з Румунією найбільше автомобілів накопичилося у пункті пропуску «Порубне» — 50. На інших румунських пунктах пропуску, як і на кордоні з Молдовою, черг не було.

Показники перевищили минулорічні

Для порівняння, за аналогічний період минулого року пасажиропотік через західний кордон становив 718 тисяч осіб. Тоді також майже однакова кількість людей в'їжджала та виїжджала з України — 360 тисяч і 358 тисяч відповідно.

Кількість транспортних засобів торік була меншою і становила 133 тисячі. За даними Держприкордонслужби, минулого року пасажиропотік утримувався на такому самому або дещо вищому рівні до початку вересня.

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