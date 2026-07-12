«Бабуся з Болгарії» за 11 тисяч євро – в Одесі судитимуть іноземця за схему незаконного виїзду військовозобов’язаних

Іноземця обвинувачують в оформленні фіктивного громадянства Болгарії для незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон.

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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 59-річного іноземця, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон шляхом оформлення фіктивного болгарського громадянства. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За інформацією правоохоронців, 59-річний іноземець запропонував жителю Одеси організувати безперешкодний виїзд за кордон через оформлення фіктивного громадянства Республіки Болгарія.

За задумом обвинуваченого, наявність іноземного паспорта мала дати змогу «клієнту» використовувати його під час проходження прикордонного контролю для виїзду з України. Для цього він обіцяв виготовити пакет підроблених документів, які нібито підтверджували болгарське походження чоловіка.

Механізм схеми базувався на вигаданих родинних зв'язках. Зокрема, фігурант планував оформити фальсифіковані документи, згідно з якими «бабусею» клієнта мала стати стороння жінка, яка дійсно була громадянкою Болгарії, але не мала жодного родинного зв'язку з одеситом. Використовуючи її офіційні дані, обвинувачений мав намір штучно створити фальшиве «родинне дерево» та підстави для набуття болгарського громадянства за походженням.

Правоохоронці задокументували, що ще торік організатор отримав від замовника аванс у розмірі 5 тисяч євро. За ці кошти він виготовив фіктивні медичні довідки про стан здоров’я та підроблений витяг із Державного реєстру актів цивільного стану на бланку, візуально схожому на офіційний документ Міністерства юстиції.

У цьому документі зазначалося, що бабуся клієнта по батьківській лінії є болгаркою за національністю, що мало створити підстави для отримання громадянства.

Після отримання повного пакета підроблених документів одесит звернувся до консульської установи Республіки Болгарія із відповідною заявою. Одразу після виходу з дипломатичної установи він передав організатору другу частину домовленої суми — 6 тисяч євро.

Саме під час отримання цих коштів правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили документацію, незаконно отримані кошти, мобільний телефон та автомобіль фігуранта. На це майно суд наклав арешт.

Суд також обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, якою він скористався.

Як повідомила старша слідча у справі Карина Федоряєва, досудове розслідування завершено.

На підставі зібраних доказів іноземцю висунули обвинувачення за:

ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння порадами, вказівками та наданням засобів, вчинені з корисливих мотивів;

ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння іншим важливим особистим документом;

ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення офіційних документів, які надають права чи звільняють від обов’язків, а також використання таких документів.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

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