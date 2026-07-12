«Бабушка из Болгарии» за 11 тысяч евро — в Одессе будут судить иностранца за схему незаконного выезда военнообязанных

Иностранца обвиняют в оформлении фиктивного гражданства Болгарии для незаконного выезда военнообязанных за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 59-летнего иностранца, которого обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу путем оформления фиктивного болгарского гражданства. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По информации правоохранителей, 59-летний иностранец предложил жителю Одессы организовать беспрепятственный выезд за границу путем оформления фиктивного гражданства Республики Болгария.

По замыслу обвиняемого, наличие иностранного паспорта должно было позволить «клиенту» использовать его при прохождении пограничного контроля для выезда из Украины. Для этого он обещал изготовить пакет поддельных документов, которые якобы подтверждали болгарское происхождение мужчины.

Механизм схемы основывался на вымышленных родственных связях. В частности, фигурант планировал оформить поддельные документы, согласно которым «бабушкой» клиента должна была стать посторонняя женщина, которая действительно была гражданкой Болгарии, но не имела никаких родственных связей с одесситом. Используя её официальные данные, обвиняемый намеревался искусственно создать фальшивое «генеалогическое древо» и основания для получения болгарского гражданства по происхождению.

Правоохранители установили, что ещё в прошлом году организатор получил от заказчика аванс в размере 5 тысяч евро. На эти средства он изготовил фиктивные медицинские справки о состоянии здоровья и поддельную выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния на бланке, визуально похожем на официальный документ Министерства юстиции.

В этом документе указывалось, что бабушка клиента по отцовской линии является болгаркой по национальности, что должно было создать основания для получения гражданства.

После получения полного пакета поддельных документов одессит обратился в консульское учреждение Республики Болгария с соответствующим заявлением. Сразу после выхода из дипломатического учреждения он передал организатору вторую часть оговоренной суммы — 6 тысяч евро.

Именно во время получения этих средств правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе следственных действий полицейские изъяли документацию, незаконно полученные средства, мобильный телефон и автомобиль фигуранта. На это имущество суд наложил арест.

Суд также избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которой он воспользовался.

Как сообщила старший следователь по делу Карина Федоряева, досудебное расследование завершено.

На основании собранных доказательств иностранцу предъявлены обвинения по:

ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействие посредством советов, указаний и предоставления средств, совершенные из корыстных побуждений;

ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение иным важным личным документом;

ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также использование таких документов.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.