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На западной границе Украины вырос пассажиропоток: сколько человек пересекли границу и где самые большие очереди

12:29, 12 июля 2026
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Пассажиропоток на западной границе Украины вырос до 734 тысяч: въезд и выезд почти уравнялись.
На западной границе Украины вырос пассажиропоток: сколько человек пересекли границу и где самые большие очереди
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За неделю с 4 по 10 июля пассажиропоток через пункты пропуска на западной границе Украины увеличился на 1,2% и достиг 734 тысяч человек. При этом количество въезжающих в страну и выезжающих из нее практически уравнялось. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.

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Пассажиропоток продолжает расти

По информации Госпограничной службы, в течение недели границу на выезд пересекли 365 тысяч человек против 348 тысяч неделей ранее. В то же время количество тех, кто въехал в Украину, составило 369 тысяч, тогда как на предыдущей неделе этот показатель равнялся 377 тысячам.

Таким образом, общий пассажиропоток вырос до 734 тысяч после увеличения на 6% неделей ранее.

Через границу проехало больше транспорта

Увеличилось и количество транспортных средств, пересекших западную границу Украины. За неделю через пункты пропуска проследовали 139 тысяч автомобилей против 138 тысяч на предыдущей неделе.

В то же время количество транспортных средств с гуманитарными грузами сократилось с 434 до 371.

Где были самые большие очереди

По состоянию на 9:00 воскресенья больше всего легковых автомобилей ожидало пересечения границы с Польшей в пункте пропуска «Краковец» — 40 автомобилей.

Также очереди фиксировались в следующих пунктах пропуска:

  • «Устилуг» — 35 автомобилей;
  • «Грушев» — 20;
  • «Нижанковичи» — 15;
  • «Шегини» — 10.

На границе с Венгрией самые большие очереди наблюдались в пунктах пропуска:

  • «Лужанка» — 30 автомобилей;
  • «Косино» — 25;
  • «Тиса» — 20;
  • «Дзвинково» — 15.

На словацком направлении в пункте пропуска «Ужгород» на оформление ожидали 15 автомобилей, в «Малом Березном» — пять.

На границе с Румынией больше всего автомобилей скопилось в пункте пропуска «Порубное» — 50. На других румынских пунктах пропуска, как и на границе с Молдовой, очередей не было.

Показатели превысили прошлогодние

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года пассажиропоток через западную границу составил 718 тысяч человек. Тогда также почти одинаковое количество людей въезжало и выезжало из Украины — 360 тысяч и 358 тысяч соответственно.

Количество транспортных средств в прошлом году было меньше и составляло 133 тысячи. По данным Госпогранслужбы, в прошлом году пассажиропоток удерживался на том же или несколько более высоком уровне до начала сентября.

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Государственная пограничная служба граница пересечение границы

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