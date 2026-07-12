Бесплатные пересадки и новые проездные: в Киеве предлагают полностью изменить правила оплаты проезда

В Киеве зарегистрировали петицию, которая предусматривает 120 минут бесплатных пересадок, семейные проездные, компенсацию за сорванные поездки и новую систему тарифов.

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В столице предлагают реформировать систему оплаты проезда в общественном транспорте. Среди инициатив — введение бесплатных пересадок по транспортной карте, новых безлимитных проездных для киевлян и нерезидентов, семейных и корпоративных проездных, а также механизма компенсации за поездки, которые были прерваны по вине перевозчика.

На сайте КГГА зарегистрирована петиция №14366, которая предусматривает комплексную реформу системы оплаты проезда в общественном транспорте Киева.

Автор обращения отмечает, что нынешняя модель не дает никаких преимуществ жителям столицы, которые проживают и платят налоги в Киеве, но не относятся к льготным категориям. Также в петиции обращается внимание на проблему платных пересадок для жителей спальных районов и сложность оформления или замены «Карты киевлянина».

Одним из ключевых предложений является изменение базовой тарификации. В частности, автор предлагает, чтобы разовый билет стоимостью 30 гривен при оплате транспортной картой давал право на бесплатные пересадки в течение 120 минут. В то же время при оплате банковской картой разовая поездка, по замыслу автора, будет стоить 35 гривен и не будет предусматривать бесплатных пересадок.

Также предлагается сократить максимальное количество разовых поездок, которые можно приобрести со скидкой на транспортную карту, до 30 и полностью отказаться от проездных с фиксированным количеством поездок, оставив только безлимитные.

Отдельный блок предложений касается жителей Киева, которые подтвердят свой статус через приложение «Киев Цифровой» или электронную «Карту киевлянина». Для них предлагается сохранить скидки при оптовой покупке поездок и ввести безлимитные проездные по дням фактического использования. День будет списываться только при наличии поездок, а сам проездной останется действительным в течение года.

Предлагается установить следующие тарифы:

30 дней пользования — по стоимости, эквивалентной 50 разовым поездкам;

90 дней пользования — по стоимости, эквивалентной 100 разовым поездкам.

Кроме того, в приложении «Киев Цифровой» предлагается реализовать семейный доступ к транспортным картам. Это позволит объединить до четырёх членов семьи, совместно использовать приобретённые разовые поездки и один семейный проездной.

Для нерезидентов столицы автор петиции предлагает не предоставлять скидки при оптовой покупке разовых поездок. В то же время они смогут пользоваться календарными безлимитными проездными на 30 и 90 дней, которые по истечении срока действия будут аннулированы.

Среди прочих инициатив — переход всех перевозчиков на модель оплаты за транспортные услуги, внедрение единого электронного билета для всех видов транспорта, в частности маршрутных такси и городской электрички, без ожидания окончания военного положения, а также введение безлимитного годового проездного на 365 календарных дней по цене, эквивалентной 300 разовым поездкам.

Также автор предлагает создать корпоративные проездные, которые юридические лица смогут распределять среди своих сотрудников через приложение «Киев Цифровой».

Отдельное внимание в петиции уделено компенсации за поездки, которые были прерваны по вине перевозчика. Предлагается добавить в функционал приложения возможность сообщать о случаях, когда поездка не была завершена из-за поломки транспорта, требования диспетчера или по другим причинам. После проверки такой информации стоимость использованной поездки предлагается возвращать на транспортную карту пассажира.

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