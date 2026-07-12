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В Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу: ранен 18-летний парень

09:06, 12 июля 2026
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Неизвестный открыл огонь из пневматического оружия на одной из улиц города, стрелок разыскивается полицией.
В Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу: ранен 18-летний парень
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В Белой Церкви Киевской области правоохранители расследуют обстоятельства стрельбы, в ходе которой неизвестный ранил 18-летнего юношу из пневматического оружия. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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По данным правоохранителей, 11 июля в 19:38 в полицию обратился несовершеннолетний, который сообщил, что на улице Ярослава Мудрого неизвестное лицо произвело выстрел из пневматического оружия и ранило юношу.

Сведения о происшествии внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции.

Пострадавший 18-летний юноша с телесными повреждениями был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности человека, совершившего выстрел.

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полиция Белая Церковь Киевская область

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