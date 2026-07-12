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В Турции выдан ордер на задержание мэра крупнейшего района Анкары: что произошло

08:48, 12 июля 2026
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Прокуратура Анкары санкционировала задержание 36 подозреваемых по делу о коррупции, среди которых — мэр района Чанкая.
В Турции выдан ордер на задержание мэра крупнейшего района Анкары: что произошло
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В Турции Генеральная прокуратура Анкары выдала ордера на задержание 36 человек в рамках расследования коррупционного дела, связанного с деятельностью муниципалитета района Чанкая — крупнейшего района столицы страны. Среди подозреваемых — мэр района Хюсейн Джан Гюнер. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber.

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По информации телеканала, расследование касается подозрений во взяточничестве, манипуляциях при проведении государственных тендеров и создании преступной организации.

На данный момент правоохранительные органы уже задержали 27 человек из числа фигурантов дела.

Кроме того, в рамках следственных действий суд разрешил провести обыски по местам проживания подозреваемых, а также изъять вещественные доказательства, которые могут иметь значение для расследования.

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