В Турции выдан ордер на задержание мэра крупнейшего района Анкары: что произошло
В Турции Генеральная прокуратура Анкары выдала ордера на задержание 36 человек в рамках расследования коррупционного дела, связанного с деятельностью муниципалитета района Чанкая — крупнейшего района столицы страны. Среди подозреваемых — мэр района Хюсейн Джан Гюнер. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber.
По информации телеканала, расследование касается подозрений во взяточничестве, манипуляциях при проведении государственных тендеров и создании преступной организации.
На данный момент правоохранительные органы уже задержали 27 человек из числа фигурантов дела.
Кроме того, в рамках следственных действий суд разрешил провести обыски по местам проживания подозреваемых, а также изъять вещественные доказательства, которые могут иметь значение для расследования.
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