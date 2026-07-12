У Туреччині видали ордер на затримання мера найбільшого району Анкари: що сталося

Прокуратура Анкари санкціонувала затримання 36 підозрюваних у справі про корупцію, серед яких — мер району Чанкая.

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У Туреччині Генеральна прокуратура Анкари видала ордери на затримання 36 осіб у межах розслідування корупційної справи, пов’язаної з діяльністю муніципалітету району Чанкая — найбільшого району столиці країни. Серед підозрюваних — мер району Хюсейн Джан Ґюнер. Про це повідомив державний телеканал TRT Haber.

За інформацією телеканалу, розслідування стосується підозр у хабарництві, маніпуляціях під час проведення державних тендерів та створенні злочинної організації.

Наразі правоохоронці вже затримали 27 осіб із числа фігурантів справи.

Крім того, у межах слідчих дій суд дозволив провести обшуки за місцями проживання підозрюваних, а також вилучити речові докази, що можуть мати значення для розслідування.

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