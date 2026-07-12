Як записатися до сервісного центру ПФУ через застосунок: покрокова інструкція

Для онлайн-запису достатньо авторизуватися в застосунку та обрати зручний час відвідування.

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Пенсійний фонд України нагадав, що записатися на прийом до сервісного центру можна через мобільний застосунок «Пенсійний фонд України». Це дозволяє заздалегідь спланувати дату та час відвідування та уникнути черг.

Як авторизуватися у застосунку

Для запису на прийом необхідно зайти у застосунок «Пенсійний фонд України» та пройти авторизацію одним із доступних способів:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

через Дія.Підпис;

через ID.GOV.UA.

Як оформити запис на прийом

Після авторизації потрібно:

У нижній частині екрана натиснути вкладку «До ПФУ». У меню обрати сервіс «Записатись на прийом». Натиснути рядок «Записатись на прийом» у новому полі. Обрати із випадного списку:

орган Пенсійного фонду України;

сервісний центр;

тему прийому;

дату візиту.

Натиснути кнопку «Завантажити розклад».

Після цього система запропонує доступні дату та час для відвідування сервісного центру. Для завершення запису потрібно обрати зручний варіант та натиснути «Підтвердити запис».

Де знайти талон на прийом

Після опрацювання запиту інформація про запис відобразиться у розділі «Запис на прийом» або «Мої записи на прийом».

Також користувач може завантажити талон на телефон, натиснувши кнопку «Зберегти талон».

Працівникам сервісного центру необхідно показати інформацію про запис у застосунку.

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