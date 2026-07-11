Новий статус, податкові пільги та соціальні гарантії: що готують для працівників на територіях активних бойових дій

Парламентський комітет підтримав законопроєкти про фінансування соціальних гарантій і податкові пільги для осіб, які працюють на територіях активних бойових дій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на черговому засіданні рекомендував парламенту включити до порядку денного та прийняти за основу два законопроєкти, необхідні для реалізації майбутнього закону про статус учасників забезпечення життєдіяльності населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій.

Йдеться про законопроєкт №15341 щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, який має врегулювати фінансове забезпечення відповідних соціальних гарантій, а також законопроєкт №15342 про зміни до Податкового кодексу України, спрямований на реалізацію положень майбутнього закону про статус таких осіб та гарантії їх соціального захисту.

У Комітеті зазначили, що ці законодавчі ініціативи врегульовують фінансові та податкові питання, пов'язані із запровадженням нового статусу для осіб, які забезпечують життєдіяльність населення, роботу держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій.

Відповідні висновки Комітету будуть направлені до профільних комітетів Верховної Ради — з питань бюджету, а також з питань фінансів, податкової та митної політики, які є головними з розгляду цих законопроєктів.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроєктом № 15341 пропонується внести зміни до статей 87, 89 та 97 Бюджетного кодексу України, а також доповнити Кодекс новою статтею 103-7.

Ключова новела полягає у створенні окремого бюджетного інструменту фінансування гарантій соціального захисту нової категорії осіб — учасників забезпечення життєдіяльності населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій.

Крім того, законопроєкт містить окремі зміни щодо продовження до 2037 року строку набрання чинності положеннями Бюджетного кодексу, які стосуються фінансування послуг патронату над дитиною та виплати допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Також повідомляли, що законопроєктом №15342 пропонується внести зміни до Податкового кодексу України. Йдеться про запровадження податкової підтримки для працівників, що забезпечують життєдіяльність на територіях активних бойових дій. Законопроєктом передбачено адресне звільнення від оподаткування доходів за умови підтвердженого фактичного виконання роботи в небезпечних умовах.

Документ пропонує податкові гарантії для осіб, яким буде надано статус учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій.

Ключова ідея — запровадження податкової гарантії, яка дозволить не включати до оподатковуваного доходу окремі виплати працівникам, якщо вони:

фактично і особисто працюють на територіях активних бойових дій;

виконують суспільно необхідні функції (медицина, енергетика, транспорт, держуправління, комунальні та інші служби);

мають підтверджені періоди такої роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.